Homenaje a “Dibu” en el triunfo de Aston Villa

El argentino Emiliano “Dibu” Martínez fue homenajeado en Aston Villa por su reciente premio al mejor arquero del mundo en la previa de la victoria sobre Fulham por 3-1, correspondiente a la fecha 13 de la Premier League, que lidera Manchester City.

Antes del inicio del partido, el “Dibu” ingresó junto a su hijo Santi y ofrendó el premio Lev Yashin a los hinchas en el estadio Villa Park, que ganó en la última gala del Balón de Oro. Mientras era ovacionado, se desplegó una bandera en una de las cabeceras con la leyenda “The Best in the World” (El Mejor del Mundo).

La alegría no pudo ser completa para “Dibu” ya que a falta de 20 minutos para el final la defensa tuvo una desconcentración y permitió el descuento del mexicano Raúl Jiménez para Fulham.

Aston Villa controló el partido desde el inicio y casi lo definió en el primer tiempo con los goles de Antonee Robinson, en contra (27m.), y John McGinn (42m.).

Luego amplió el marcador Ollie Watkins (19m. ST) pero seis minutos después el mexicano Raúl Jiménez convirtió el descuento para Fulham.

Liverpool, sin Alexis Mac Allister por suspensión, derrotó a Brentford por 3 a 0, como local, con doblete de Mohamed Salah y alcanzó la línea de Manchester City.

Por otro lado, el argentino Facundo Buonanotte fue titular y nuevamente reemplazado en el entretiempo en Brighton and Hove, que empató 1 a 1, de local, ante Sheffield United.

Y en otro partido, Nottingham Forest, con Nicolás Domínguez de titular y sin Gonzalo Montiel, perdió como visitante 3 a 2 ante West Ham, en Londres.

Finalmente, Chelsea, dirigido por el argentino Mauricio Pochettino y con su compatriota y campeón del mundo Enzo Fernández, igualó 4-4 en un partidazo contra el líder Manchester City, donde jugó el también consagrado en el Mundial de Qatar 2022 Julián Álvarez.