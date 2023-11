Nuevos reclamos de vecinos por cortes de luz

Cuando muchos platenses se disponían a descansar durante el feriado de ayer, en el que la temperatura fue bastante parecida a la que se da en verano, se produjeron corte de luz que generaron trastornos. Sin aire acondicionado ni ventilador, y sin agua en los hogares que necesitan de bombas eléctricas para abastecerse del líquido vital.

Desde varios barrios de la Ciudad llegaron a EL DIA reclamos por la falta de luz. Si bien en algunos casos se trató de cortes programados por Edelap, en otros sorprendieron a los frentistas. De todos modos, para muchos de los afectados del primer grupo, el hecho de estar al tanto del corte no modificó el malestar. “Se la pasan haciendo obras, nos interrumpen el servicio y cuando hace calor explotan los transformadores igual”, indicó un vecino.

Si bien la jornada estuvo marcada por un menor movimiento en las calles, los cortes dejaron sin servicio los semáforos de un amplio tramo de avenida 7, generando peligro.

Según dieron cuenta los propios lectores de este diario, en calle 36 entre 10 y 11 estuvieron sin luz. Lo mismo ocurrió en el barrio de 6 y 62 y en diagonal 73 y 5. Todos ellos, desde las 8 de la mañana hasta pasado el mediodía.

También denunciaron que faltó el servicio en calle 7, desde Plaza Rocha hacia la avenida 66, aproximadamente desde las 7 de la mañana, y en 50 y 19.

“En 48 entre 20 y 21 estamos sin luz desde antes de las 9. Edelap no da respuestas”, dijo un frentista. En la misma zona expresaron: “Desde las 9 exacto la zona de Plaza Malvinas, las 4 torres de 20 y 49, 20 y 50, y 20 y 48 estamos sin luz. Ya llevamos cuatro horas sin servicio. Y no está dentro de los cortes programados. No nos avisaron nada”.

Los cortes previstos

Desde la empresa aseguraron que las zonas afectadas por interrupciones del servicio eléctrico durante la jornada de ayer fueron varias. Se detallan a continuación:

- En calle 58 entre 13 y 14, en el horario de 8 a 11.

- Sobre avenida 7, de 32 a 38, y desde calle 4 a 7 y desde 34 a 37, el corte se dio entre las 8 y las 12.

- En el mismo horario, de calle 4 a 9 y de 505 a 507, y de 7 a 8 entre 514 y 517, no hubo servicio en esas zonas de Villa Castells y Ringuelet.

- Edelap informó que también se interrumpió la conexión eléctrica en la zona de 119 a 122 y de 524 a 528, sobre 520 de 115 a 119 de Tolosa, de 8 a 12.

Como publicó EL DIA hace una semana sobre los planes de contingencia para el verano que las empresas prestatarias de servicios públicos tienen, Edelap indicó que “la empresa realiza periódicamente obras de ampliación y mantenimiento de su red destinadas a prepararla para la operación diaria y los momentos de mayor exigencia del servicio, como son los eventos climáticos extremos. Las inversiones en la red eléctrica superaron los 10 mil millones de pesos en los últimos 3 años”.

Según la empresa distribuidora de energía, esas obras contemplan la ampliación de la potencia instalada, la instalación de 50 redes troncales que brindan energía a todos los sectores de la Ciudad.

“Llevamos cuatro horas sin servicio eléctrico y no se trata de un corte programado”