VIDEO. ¿A quién votó la "planera"? Su respuesta viral revolucionó las redes sociales

Mariana Alfonzo, conocida como la "planera" en redes sociales, subió un video a Tik Tok donde reveló a quién votó en el balotaje de las elecciones 2023 y su elección sorprendió a sus seguidores.

Fue hace varios meses cuando Mariana se volvió famosa por defender los planes sociales que el Gobierno Nacional le entregaba. Al momento del polémico video contó que percibía la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Tarjeta Alimentar, subsidios por garrafa y el plan Potenciar Trabajo.

Aun así, lo que generó más repudio fue los diversos cruces con sus seguidores y el cálculo que hizo acerca de si le convenía trabajar o estar en su casa: “Supongamos que me ofrecen un trabajo de 80 mil pesos, no me conviene porque a la niñera le doy 20 mil pesos y ganaría lo mismo que gano estando en mi casa”.

Después de generar polémica y tener diversos cuestionamientos, nada más se supo de ella hasta que en agosto de este año comunicó que se lanzaba como cantante. En otro video de Tik Tok se la ve en un estudio de grabación, donde mostró una parte de su primera canción: “Y vamos donde queremos ir y no me importa lo que digan de mi”, cantó. “Muy pronto en mi canal de YouTube. Adelantito”, fue la descripción que eligió para la publicación.

La revelación de la "planera" que sorprendió: ¿a quién votó?

Ahora, después de que se desarrolló el balotaje 2023 que dio por ganador a Javier Milei, se dio a conocer a quién votó y su respuesta sorprendió a todos. En el cuarto oscuro de la escuela se grabó y remarcó: “Hay un montón de boletas de Masa y tres de Milei”.

Luego, apoyó el celular sobre la mesa y con el sobre en blanco abierto guardó una boleta del candidato libertario: “Hoy es mi último día como la planera y espero que me hagan viral”, sostuvo.

“No me defraudes Javier. Soy la mejor actriz”, le suplicó Alfonzo y al finalizar exclamó: “Viva la libertad carajo”.

Ante el conocimiento de este video, sus seguidores realizaron diversos comentarios. Algunos la felicitaron por su "papel de actriz" durante todo este tiempo, mientras que otro rechazaron su planteo.