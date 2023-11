Aerolíneas: Biró amenazó a Milei y luego se retractó

El secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró, salió ayer con una controversial advertencia al gobierno electo de Javier Milei, aunque más tarde se retractó de sus dichos.

El dirigente gremial se refirió a los planes de Milei de privatizar Aerolíneas Argentinas y dijo que “si se quieren cargar a Aerolíneas, nos van a tener que matar”. Horas después se retractó y dijo: “Tuve una frase poco feliz”.

“Si se quiere cargar a Aerolíneas, nos van a tener que matar”, había dicho el sindicalista después de que desde La Libertad Avanza adelantaran que la idea es entregar la empresa a los trabajadores con el objetivo de que ellos la gestionen.

Su frase causó polémica rápidamente y fue tomada por varios dirigentes como una amenaza. En consecuencia, Biró salió a aclarar su postura al respecto y remarcó que no pondrán obstáculos en la gestión de Javier Milei, quien asumirá el gobierno el próximo 10 de diciembre.

“Tuve una frase muy poco feliz que sacada de contexto caería muy mal, hasta a mí me cae mal. Tengo que empezar aclarando que Javier Milei ganó con el 55 por ciento de los votos en elecciones limpias, sin fraude”, aclaró.

Luego detalló en qué marco emitió sus dichos: “Cuando me preguntan de una cooperativa yo digo ‘miren, Aerolíneas no es de los sindicatos, ni de La Cámpora. Es una compañía pública’. Nosotros tenemos argumentos para defenderla”, dijo al respecto. En este sentido, volvió a remarcar que se encuentran abiertos al diálogo con el gobierno entrante y destacó que están dispuestos a demostrarles el reconocimiento que tiene la empresa a nivel internacional. Y concluyó: “Cuando desembarque la gestión, si nos escuchan, y aunque no nos escuchen cuando la auditen, van a ver que es una compañía súper profesional”.