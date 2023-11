¿Se viene el final de ciclo?

Todo parecía color de rosa en la vida de la Selección. Después de haber transitado por un camino repleto de éxitos, donde la frutilla del postre fue la conquista de la Copa del Mundo. Y ese festejo “interminable” de un equipo que pasó a la historia con Lionel Messi y compañía, parece que llegó a su final de manera inesperada. Y poco entendible.

Las declaraciones de Lionel Scaloni después de la victoria de la Selección sobre Brasil, en el Maracaná, habrían precipitado el final de un ciclo, algo que resulta inentendible para el mundo futbolero. Y más en estos momentos en que la Scaloneta está considerada como la mejor selección del mundo.

“Ahora toca parar la pelota, ponerme a pensar. Tengo muchas cosas que pensar en este tiempo. Estos jugadores me han dado un montón. Nos han dado un montón a todo el cuerpo técnico. Y necesito pensar, necesito pensar mucho qué voy a hacer”.

Y continuó: “No es un adiós, ni otra cosa. Pero necesito pensar, porque la vara está muy alta y está complicado seguir ganando. Estos chicos lo ponen díficil. Toca pensar en este tiempo. Se lo diré al presidente y se lo diré a los jugadores después, porque esta Selección necesita un entrenador que tenga todas las energías posibles y que esté bien”.

Estas declaraciones formuladas en conferencia de prensa al término del partido ante Brasil, cayeron como una verdadera “bomba” en todos los ámbitos, pero fundamentalmente, en el seno del plantel, que no entendía lo que estaba pasando: Scaloni dejó picando la posibilidad de dejar la conducción técnica del equipo nacional.

La noticia recorrió todo el mundo. Hasta trascendieron algunas de las razones por las cuales, Scaloni dejaría la Selección. ¿Se viene el final del ciclo más exitoso de la Selección? ¿Hay fecha de despedida? Por lo pronto, el propio Scaloni confirmó que estará presente en el sorteo de la Copa América 2024, a realizarse la semana que viene, en Miami, junto al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

Todo indicaría que Scaloni dirigirá el certamen continental de selecciones (Argentina defiende el título). Y sería su última excursión al frente de la albiceleste.

¿PROBLEMAS DE SALUD...? ¿REAL MADRID VIENE POR ÉL?

Tras los rumores de que Scaloni dejará la Selección, apareció una lista de posibles reemplazantes del italiano Carlo Ancelotti en el Real Madrid, y ayer volvió a hablar, exactamente una semana después de hacerlo por última vez en Brasil, pero para revelar un “problemita” de salud sufrido después de Qatar.

Scaloni estará presente en el sorteo de la Copa América, el 7/12 en Miami

“El stress y las presiones que sufrimos durante todo el Mundial me terminaron repercutiendo en la salud”, le confesó el entrenador de Pujato al exgoleador italiano Christian Vieri en su programa televisivo que lleva el nombre que era su apelativo: Bobo TV.

“Después del Mundial, y guarda, quiero aclarar que después del Mundial y no ahora, sino a finales de enero, algo me salió en la barriga. Un herpes me dijeron los médicos”, reveló Scaloni en perfecto italiano (jugó en la Lazio entre 2007 y 2012).

El técnico campeón del mundo sostuvo que entendió ese proceso que afectó su salud “por todo lo vivido un mes antes. Es que cuando a uno le baja la adrenalina y está más relajado, todo puede llegar a afectarlo”.

“Es que con la camiseta argentina hay que jugar con el corazón, con todo lo que hay. Porque para el futbolista la selección es una invitación y si venís, es con placer, de una manera diferente a lo que hacés en tu club. Y nuestra función fue, al ver que teníamos jugadores de buen pie, como saber juntarlos”, expresó.

“El stress y las presiones que sufrimos en Qatar repercutieron en la salud”

“Y a partir de eso, el Mundial es la cosa más extraordinaria para un jugador. Según mi parecer, por ejemplo, el mejor de todos, Lionel Messi fue el máximo ejemplo, porque jugó con el corazón, además de todo lo bueno que es. Se hizo imparable, porque era realmente imposible de pararlo. Verlo de cerca es algo imposible de describir. Si les contara las cosas que hace en los entrenamientos no me creerían. Está loco”, destacó.

ESTARÁ EN EL SORTEO DE LA COPA AMÉRICA

Por otra parte, Lionel Scaloni resolvió finalmente que estará presente en el sorteo de la Copa América 2024 que tendrá lugar el próximo jueves 7 de diciembre en Miami y por lo tanto haría extensiva su continuidad al frente del seleccionado al menos hasta ese certamen que tendrá lugar a mediados del año próximo en los Estados Unidos.

Tras la sorpresiva declaración en las entrañas del estadio Maracaná, el técnico de Pujato anunció que iba “a pensar” en este tiempo si iba a seguir ejerciendo ese cargo el año próximo.

Por eso su confirmación de que va a estar presente en ese sorteo al que concurrirá acompañado por el “profe” platense Luis Martín, fue recibida con beneplácito en todos los estamentos que rodean a la selección nacional.

La presencia de Scaloni en Miami, si bien abre una perspectiva clara de que al menos estará en la Copa América, no garantiza nada para después de esa competencia, para la que si, lo único seguro es que Ángel Di María se despedirá de la selección.