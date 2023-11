Tensiones en alza: Massa y Milei miran encuestas; JxC se prepara para barajar y dar de nuevo

A medida que el tiempo corre y se aproxima la segunda vuelta electoral en la Argentina, las tensiones aumentan en el mundillo de la política, en especial en aquellos sectores que aguardan el resultado del balotaje para adentrarse en una reconfiguración interna, como es el caso de Juntos por el Cambio.

La coalición opositora se prepara para barajar y dar de nuevo a partir de lo que ocurra el próximo 19 de noviembre, cuando se enfrenten en las urnas el candidato oficialista Sergio Massa y el economista libertario Javier Milei, en una pulseada mano a mano por la Presidencia de la Nación.

Está claro que para Macri, Bullrich y demás referentes del ala dura del PRO que blanquearon su apoyo a Milei, el resultado de los comicios podría determinar replanteos internos, luego de la polvareda levantada a partir de su respaldo al fundador de La Libertad Avanza (LLA).

El radicalismo tiene hoy al ex jefe de Estado entre ceja y ceja, en especial después de que tildara de “perdedores” al presidente del centenario partido, Gerardo Morales, y a su probable sucesor en ese cargo, el senador Martín Lousteau. Es más, el gobernador jujeño aseguró que hará todo lo que esté a su alcance para evitar que gane Milei, una furiosa declaración que, a decir verdad, no cayó bien en sectores de la UCR que entienden que expresiones de esas características no favorecen a la postura de “neutralidad” que prometió mantener la Unión Cívica Radical de cara al balotaje.

“El enojo con Macri es transversal”

Los radicales se sienten fortalecidos tras las victorias que obtuvieron este año en elecciones provinciales en el interior del país, pese a que los “halcones” del PRO los acusan de ser funcionales a Massa si no convocan a votar a Milei y hasta sugieren que podrían verse seducidos por la propuesta electoral del candidato de Unión por la Patria (UxP) de construir un “gobierno de unidad” con los mejores actores de la política doméstica, independientemente de sus banderías, en caso de acceder a la Presidencia de la Nación.

“Si efectivamente existen esas conversaciones, entre dirigentes del radicalismo y Massa, yo no lo sé; y está bien que no lo sepa, porque si llegaran a salir a la luz, si se conociera eso, el favorecido sería Milei. Realmente no sé si existen y si llegaran a existir, se están produciendo absolutamente en secreto”, dijo una fuente cercana a la UCR, en alusión a la posibilidad de que el líder del Frente Renovador incorpore a referentes radicales a su eventual Gabinete.

En cambio si llegara a triunfar Milei es posible que los replanteos en la oposición lleguen hasta el seno mismo del PRO. En especial si el macrismo ha epatara integrar el gabinete nacional con la decidida oposición de Rodríguez Larreta.

Nombres en danza

En caso contrario, de resultar vencedor Massa el próximo domingo 19, lo más lógico es que Cecilia Moreau se mantenga al frente de ese cuerpo legislativa, aunque en las últimas horas circularon rumores sobre la posibilidad de que Massa ofrezca la presidencia de la Cámara de Diputados a un dirigente opositor, en función de su mentado proyecto de “gobierno de unidad”. ¿De quién o de quiénes se está hablando en el ámbito parlamentario? De Miguel Pichetto, Emilio Monzó o Julio Cobos, por ejemplo.

En el kirchnerismo y La Cámpora se insiste en subrayar en todas las conversaciones informales y a través de trascendidos que “Cristina dijo que no se retiraba pero aún falta conocer sus opiniones sobre las posiciones que deben ser asumidas después de conocerse el veredicto de la urnas. Por supuesto también se hace hincapié que “después del resultado de las elecciones en la provincia de Buenos Aires es imposible ignorar lo que representa para el peronismo”. En pro de la unidad no se hacen objeciones a la aparición de empresarios que supuestamente serían parte del estado mayor de Sergio Massa.

Especulaciones al margen, en principio está previsto que Germán Martínez continúe como presidente del bloque oficialista, en tanto lo que pueda suceder en JxC dependerá, como quedó dicho, del resultado del balotaje. De cualquier modo, en el caso del radicalismo, tomaron fuerza la semana pasada las chances de que finalmente el neurocientífico Facundo Manes logre transformarse en el sucesor de Mario Negri como titular de la bancada radical en la Cámara baja.

“Si bien se venía hablando de Rodrigo de Loredo como reemplazante de Negri, él tiene un doble obstáculo que le juega en contra: por un lado, rompió en su momento el bloque radical (hace dos años, para crear la bancada de Evolución) y, por el otro, si Lousteau asume como presidente del partido enrocando con Morales, no parece conveniente que dos dirigentes de la misma corriente interna lideren esos espacio, uno el bloque de diputados radicales y el otro, el partido”, dijo al respecto la fuente cercana a la UCR consultada.

“Es decir, no es que sean defectos de él (en referencia a De Loredo) los que lo pongan en una posición de desventaja, son las circunstancias”, agregó. En el Senado, en tanto, Víctor Zimmermann (de Chaco) encabezaría el bloque radical. Por su parte, Lousteau se perfila para suceder a Morales, aunque sin duda pesará también el bloque que parecen encabezar los gobernadores de Mendoza Alfredo Cornejo y el de Corrientes Gustavo Valdes. Pero independientemente de cómo concluya esa disputa por la Presidencia del Comité Nacional del radicalismo, sí se espera que la “liga de gobernadores” de JxC asuma un rol protagónico en el corto plazo, echando quizás un manto de sombra sobre la Mesa Nacional de conducción de la alianza opositora: en especial, si gana Massa.

Frente a un triunfo peronista en las urnas dentro de dos semanas, se espera que Juntos por el Cambio se esfuerce por mantenerse unido, más allá del camino que puedan tomar los “halcones” del PRO, para no perder la condición de principal agrupación opositora. Al menos en tal sentido están trabajando referentes de la coalición, como el alcalde porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que anticipó que seguirá “jugando por adentro”, más allá de sus evidentes diferencias con Macri.

El balotaje que se avecina terminará de moldear un escenario político nacional en la Argentina que ya comenzó a sufrir modificaciones a partir de lo sucedido en las elecciones generales del 22 de octubre pasado y de la derrota de JxC en las urnas, con Bullrich relegada a un tercer lugar.

Massa y Milei encaran el tramo decisivo de sus campañas proselitistas sabiendo que cada acierto y cada error puede ser determinante para sumar o perder votos. Ambos miran encuestas y se entusiasman con aquellas que los ubican al frente, aunque las consultoras volvieron a morder el polvo previamente este año, tanto en las primarias de agosto como de cara a los comicios del mes pasado. El libertario, de momento, dejó de lado la motosierra y busca mostrarse más cercano y empático con la “gente de a pie”, una estrategia similar a la que viene desarrollando el ministro de Economía, en la antesala de los próximos comicios está claro que se definirá mucho más que el nombre del nuevo Presidente de la Nación.

