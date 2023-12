Caso Lucas Puig: nueva manifestación en apoyo al docente condenado

En la jornada de ayer, y ante un inminente el fallo del Tribunal de Casación Penal bonaerense en la causa, se realizó una nueva manifestación por la situación de detención que afronta el profesor de música del colegio San Benjamín de Los Hornos, Lucas Puig, quien fue condenado a la pena de 35 años de cárcel imputado por dos presuntos casos de abuso sexual.

Como se sabe, el litigio atravesó por años distintos estadios. Desde una absolución en un primer juicio oral y público, que salió por mayoría; hasta una severa sanción punitoria en un segundo debate, que fue objeto de un recurso de Casación. Precisamente, a más de un año de esa presentación, con el objeto de reclamar la libertad del docente, los familiares, amigos y, una buena parte de la comunidad educativa del establecimiento en el dictaba clases, se autoconvocaron ayer a una marcha que tuvo lugar en la puerta de donde funciona el Tribunal de Casación Penal bonaerense, en 43 entre 12 y 13, que debe expedirse sobre la apelación presentada por la defensa sobre el fallo condenatorio.

Se leyó un nuevo comunicado

“Hoy (por ayer), fecha límite para que este Tribunal se expida, la ‘Comisión por la libertad y absolución de Lucas Manuel Puig’, las ‘Familias autoconvocadas del Jardín San Benjamín’, agrupaciones, gremios y diversas comunidades educativas, volvemos reclamar a la sala interviniente por el fallo que absuelva al docente condenado en un segundo juicio aviesamente pergeñado y construido”, se lee en el comunicado que se leyó ayer en la puerta de Casación.

“La verdad está en el expediente y esto no se reduce a considerar apenas la voz de la acusación pública y privada. Bien saben que la imparcialidad resulta de atender y ponderar con los mismos criterios la voz del imputado y de los testigos ofrecidos por la defensa. Como bien supo señalar en su momento, refiriéndose a este caso, el Juez Sergio Almeida: ‘la situación del imputado se encuentra comprendida dentro del supuesto previsto por el art. 323 inc. 2° del C. P. P.’ (Esto es, cuando hecho investigado no ha existido)”, agregaron además.

En el mismo comunicado, firmado por la “Comisión por la libertad y absolución de Lucas Manuel Puig”, remarcaron: “La pericia psicológica realizada a la persona de Lucas Manuel Puig, concluye en la inexistencia de rasgos de trastornos en la esfera de su psicosexualidad, lo que corrobora la imposibilidad de que el docente haya realizado los hechos que se le enrostran”.

Tras la nueva manifestación, desde los participantes no descartaron volver a marchar.