Pesadilla en La Plata: "Tres ladrones me partieron la cabeza para robarme en mi casa"

Un vecino de 9 y 523 bis, Tolosa, sufrió esta madrugada una brutal paliza por parte de tres delincuentes que entraron a su casa para robarle sus pertenencias y dinero en efectivo, informaron fuentes calificadas.

"Eran las 3.30 de la madrugada, entraron por una ventana y me atacaron a golpes en la cabeza y en la boca. Estuvieron dándome una paliza durante 20 minutos", sostuvo la víctima.

"Si me marcaron o si entraron a robar al voleo no lo sé. Tenían una barreta. No soy rico ni millonario. Manejo un transporte escolar", agregó.

Según recordó "fueron tres sujetos armados, tenían capuchas, no pude verles el rostro".

"La zona está liberada. Hace poco le hicieron lo mismo a un comercio aquí al lado, le entraron a robar y le partieron la cabeza al muchacho", dijo.

"A mi también me abrieron la cabeza a golpes y recibí puntos de sutura", dijo a quien personal médico debió aplicarle un amplio vendaje en la cabeza.

"La policía vino rápido. Se hizo la denuncia policial y después llegó la Policía Científica", expresó la víctima.