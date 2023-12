Divorcio exprés, reventa de entradas y beneficios impositivos a viajeros

Entre los 664 artículos que conforman la ley ómnibus que el presidente, Javier Milei, remitió ayer al Congreso, uno plantea la posibilidad llevar adelante divorcios de manera “exprés”, sin intervención de abogados ni jueces.

Concretamente, en el Capítulo III, donde se hace referencia a las modificaciones que se plantean para el Código Civil, se establece que los cónyuges podrán “solicitar la disolución del vínculo matrimonial con la sola presentación ante el mismo órgano administrativo que celebró el matrimonio civil, sin necesidad de intervención judicial”.

Por otro lado, en el capítulo que habla de “desregulación económica”, el artículo 48 bis del mencionado proyecto incluye un cambio radical en la forma de comercializar entradas para eventos deportivos en el país. Al respecto, puntualiza que “las entradas deportivas podrán ser revendidas sin límite de las veces que pueda realizarse dicha operación. El encargado de venta de entradas no podrá imponer restricciones a dicha reventa. En los casos de entradas nominativas, el encargado de venta de entradas deberá permitir la reventa a través de un mecanismo electrónico. Para las ventas a través de dicho sistema, las entidades deportivas podrán cobrar una comisión que no supere el 5% del precio acordado, pero no podrán limitar precios”.

En tanto que entre la amplia gama de reformas que propone la normativa en cuestión, aparece una con beneficios para los argentinos que realizan compras en el exterior, al proponer que los productos importados para uso personal puedan ser ingresados al país sin pagar impuestos.

Al respecto, el artículo 64 del capítulo de “desregulación económica” puntualiza que “las mercaderías amparadas por el régimen de equipaje, que se importen para consumo sin fines comerciales, fuera de las franquicias que otorga el Decreto Nº 2130/91 o con arreglo a lo dispuesto en su artículo 10, no estarán gravadas por ningún tributo”. Es decir que se elimina el gravamen del 50% que pesa sobre los bienes que se traen del exterior cuando su precio supera los 500 dólares.