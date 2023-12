Despojadas y torturadas Vendieron su casa y “las vendieron” a ellas

Dos hermanas de Los Hornos, de 53 y 54 años, soportaron ayer quizá la peor madrugada de sus vidas. Por el miedo sufrido y por la millonaria cantidad de dinero que, en algo más de 15 minutos, les quitaron un par de delincuentes durante un violento asalto en un domicilio de Los Hornos.

Lo más indignante para ambas damnificadas, es que, le informaron por la tarde a este diario en la vivienda de dos plantas donde se cometió el audaz golpe, en 60 entre 137 y 138, esos hampones no actuaron al voleo, sino que “vinieron a buscar una plata que sabían que iban a encontrar acá”.

En tal sentido, Rosana Gabriela (53) y María Andrea (54), quienes pidieron mantener su apellido en reserva, acompañadas por sus hijas, revelaron en la puerta de esa finca que “uno de estos delincuentes dijo que `sabemos que vendieron una casa, así que no pueden decir que no hay plata´. Está más que claro que alguien les aportó el dato que vendimos esta vivienda hace cuatro días”.

“Acá acordamos estar unos días más y después nos iremos cada una a los departamentos que compramos

Si bien a la casa de aquellas ingresaron dos ladrones “de entre 20 y 30 años, con capuchas en sus cabezas y gorritas con visera”, las damnificadas aseguraron que “afuera los esperaba un cómplice”.

Según lo observado por un ocasional testigo, dos de los integrantes de la banda se colaron en la vivienda tras primero escalar un poste de alumbrado público que está frente a la casa de estas hermanas. Luego pisaron el toldo de un comercio y de ahí se treparon al balcón de la casa de las víctimas, ingresando a una de las habitaciones.

Fue el prólogo de un asalto por el cual sus autores materiales “nos robaron 20 millones de pesos, entre dólares y billetes de nuestra moneda”, reveló a EL DIA Rosana, con un gesto de desconsuelo y abatimiento que dejaba traslucir la amargura que la embargaba.

“ME ATÓ Y ME AMORDAZÓ”

Rosana fue con quien más se ensañaron los dos asaltantes. A tal punto, indicó, que “me despertó uno de los ladrones a las 4 de la mañana (de ayer) y enseguida me tapó la boca para que no gritara, mientras me amenazaba con un destornillador”.

No conforme, ese delincuente “luego me ató las manos y me amordazó”. En simultáneo, su hermana María Andrea era también reducida por el otro asaltante en el restante dormitorio.

Sobre ese horrible momento, esta última recordó ante EL DIA que “me despertó y comenzó a decirme `no me mires´´ y luego `no hables y quedate quieta, es un asalto´, intimidándome con un destornillador, como hizo el otro ladrón con Rosana. Pero después nos juntaron primero en la pieza de mi hermana y luego a las dos en la mía”.

“LAS MATO O LES CORTO LOS DEDOS”

El delincuente que estaba más exaltado, en uno de los momentos en que tenían cautivas a Rosana y a María Andrea, les lanzó a modo de cruel advertencia la siguiente frase: “Quietas o las mato o les corto los dedos”.

“Todo el tiempo nos decían cosas amenazantes”, trajo a su memoria María Andrea.

“Con decirte que hasta apelaron a golpes bajos, como asegurarnos que tenían de rehenes a un hijo o un sobrino. `¿A vos te gustaría que te los mate?´, me dijo uno de estos delincuentes”.

“SOMOS PROFESIONALES”

En otro tramo de la extensa charla con este diario, las hermanas comentaron a su vez que “estos pibes (en alusión a sus asaltantes) se jactaron inclusive de que `nosotros somos profesionales, buscamos oro y plata, no nos interesa ni celulares ni ninguna otra cosa´. Y uno de ellos me revisó los contactos que tenía en mi celular, pero no se lo llevó”, citó luego María Andrea.

La mujer admitió, inclusive, que “psicológicamente quedé muy shockeada, no quiero dormir más en mi pieza. Por suerte, en unos días nos mudamos”. Ambas hermanas lamentaron que “aún no vino la Científica y está todo revuelto”.

Los dos ladrones se repartieron en un sillón de la vivienda la fortuna robada: “Nos hicimos el día”