EE UU dijo no saber que Hamás iba a asaltar a Israel

WASHINGTON

EE UU no estaba al tanto del plan del grupo islamista Hamás de cometer un ataque contra Israel, según dijo ayer el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby.

Las declaraciones del funcionario se dieron luego de que el diario The New York Times informara la semana pasada que las autoridades israelíes tuvieron acceso a un documento de 40 páginas que detallaba un plan como el que el brazo armado de Hamás llevó a cabo el pasado 7 de octubre, que dejó 1.200 muertos en Israel. “La comunidad de inteligencia ha indicado que no tuvo acceso a este documento”, señaló Kirby en una entrevista que concedió a la cadena NBC News.

Consultado sobre si EE UU tenía que haber estado al tanto de estos planes, en vista de las estrechas coordinaciones que tiene con Israel, Kirby señaló que las tareas de inteligencia son como “un mosaico”. “A veces sabes que puedes crear cosas juntos y obtener una imagen bastante buena. Otras veces, sabes que faltan piezas del rompecabezas”, explicó.