Protesta y tensión en la Ruta 2 en La Plata por el virus equino: “gran mortandad” y pedido urgente de fumigación y vacunas

La ruta 2 a la altura de La Plata se convirtió en la mañana de este viernes feriado en escenario de una tensa y masiva protesta por parte de vecinos propietarios de caballos de las afueras de la Ciudad, quienes salieron a reclamar con urgencia por fumigación y entrega de vacunas para equinos. El reclamo se lleva adelante mientras crece la preocupación por el virus que ya habría cobrado la vida de un centenar de ejemplares en nuestra Región.

La jornada de protesta tenía lugar en la localidad de Etcheverry. A primera hora de la mañana comenzó sobre una de las colectoras, pero luego se trasladó a la traza que conecta con la Costa Atlántica y con la Autopista y que además representa uno de los accesos claves de La Plata desde la zona oeste. Cabe remarcar que los manifestantes realizaban una quema de neumáticos y mantenían reducida la calzada hacia Mar del Plata.

En el lugar el clima era de tensión e indignación. Según consignaron, "ya murieron en nuestra región cerca de 100 caballos". Consultados por EL DIA, afirmaron que "esa cifra corresponde a La Plata, Berisso, Ensenada, aunque también se sumaron propietarios de San Vicente y Berazategui".

A su vez, señalaron que "nadie da explicaciones, no se realizan fumigaciones y no entregan vacunas". A partir de ese marco sostienen que "la situación es grave, se están muriendo los caballos y nadie atiende el tema".

Jorge Casetti, de La Plata, contó que estamos haciendo el reclamo por nuestros caballos, por el bien de nuestros animales que tanto queremos. Los tenemos porque los queremos. No estamos siendo escuchados, nos han abandonado en esta instancia cuando el tradicionalismo, el campo, más necesita".

"Estamos pidiendo simplemente una vacuna. No nos dicen si la vacuna va a estar mañana, o pasado. Una fumigación para aplacar la peste. Dicen que no tienen recursos. No sé cuántas historias..., son todas mentiras. No estamos pidiendo ayuda de dinero, ni nada, sino una simple vacuna para salvar los caballos", aseguró.

Otro vecino sostuvo que "hay una gran mortandad de caballos que no se ve, que no se muestra, están a la vista, la desesperación con la que se muere el caballo es muy triste".

"Necesitamos vacuna y fumigación. El SENASA habla de demora de 15 días. La vacuna empieza a hacer efecto a los 10 días. Pero el caballo se muere a las dos horas. Pedimos por favor la vacuna", exclamó.

En tanto que una mujer explicó que "cortamos la ruta para que nos den bolilla por nuestros caballos. Los que no tienen también se suman porque quieren ayudar".

El pasado 30 de noviembre el Gobierno Nacional dispuso el alerta resuelta por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) tras confirmarse casos positivos de la enfermedad, una encefalomielites equina, en Corrientes, Santa Fe y Córdoba y “diversas notificaciones de sospechas de equinos con sintomatología nerviosa” y de casos de mortandad en esas provincias y en Entre Ríos.

“El alerta que hizo el Gobierno llegó tarde. Acá, en la Región hay casos desde hace más de diez días y hasta ahora debe haber más de 100 caballos muertos. Cuando se muere un animal hay que informar la baja. Por eso, el Estado tendría que haber actuado antes”, indicó Analía Fernández, vecina de Etcheverry que cría a estos animales y antes de ayer participó de una manifestación en esa zona para pedir fumigación.

“No conseguimos la vacuna y los precios que nos dicen que va a estar es de 35 mil pesos. Somos gente que tiene caballos para jineteada, desfiles o como yo, para pasear. Toda mi vida tuve caballos. Acabo de llegar a mi casa y me enteré que se me murió un potrillo que había nacido en octubre”, relató angustiada la mujer.

“Hay casos en City Bell, en Villa Elisa, en El Peligro, en Ruta 11 y en San Vicente. Pedimos que fumiguen, porque son los mosquitos los que contagian. Esto se propagó muy rápido. Todas las tardes pasamos los pasamos por la manga y les ponemos repelente, pero así y todo se enferman”, comentó Analía.

A raíz de la protesta, intervino personal policial y de tránsito. Según se informó, en principio los manifestantes no tenían previsto realizar un corte total sobre la Autovía.