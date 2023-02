Objetivo concesionarias: siete hechos de inseguridad, el segundo en una semana

El vandalismo contra comercios de la Ciudad no cede. Una vez más, como en los últimos días, el blanco fue una concesionaria de Tolosa. Y otra vez, como las anteriores, actuaron menores.

Era alrededor de la 1hs. de la madrugada de hoy cuando la alarma se disparó en la concesionaria de 13 y 524 después que un grupo de cuatro chicos de entre 13 y 15 años destrozara uno de los blíndex e ingresaran sin otro objetivo que el de provocar daño.

"Entran a romper, a hacer daño. Es resentimiento social", afirmó Germán Martínez, gerente del local ubicado a cien metros de donde otra concesionaria sufrió dos hechos en menos de 72 horas.

Para ellos tampoco es novedoso: con el de hoy ya son siete los hechos de inseguridad que sufrieron, los más recientes la noche del 27 de enero y en la madrugada del último viernes. "Es feo decir que nos estamos acostumbrando a vivir de esta manera, pero es así", señaló Martínez.

Según relató, la inseguridad se apoderó de la zona y a la Policía se la ve muy poco. "La Avenida 13 está liberada. Hemos tenido contacto con el comisario de la Sexta y la realidad es que la zona está liberada, no hay control. La policía no tiene móviles para darnos seguridad", agregó.

Martínez no sólo responsabilizó a la Policía por la falta de patrullaje, sino también a que "no hay fiscales ni jueces que se hagan cargo. Los delitos de menores nos están haciendo vivir momentos complicados. Entran por una puerta y no llegan a estar 20 minutos que van los padres y los sacan".

Las concesionarias ubicadas en la zona no son las únicas que sufren la inseguridad, ya que comercios de otros rubros también son blanco de los delincuentes. "Lo que estamos pidiendo es seguridad, ni más ni menos. Queremos que nos cuiden y no está pasando. Esto lo tiene que escuchar el intendente, la gente de seguridad, los fiscales, jueces. Nos tienen que dar seguridad. Somos los que aportamos, los que trabajamos, nos tienen que cuidar", afirmó.