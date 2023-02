VIVO.- Kicillof se vuelve a mostrar con Alberto en medio de la embestida K

El presidente Alberto Fernández y el gobernador Axel Kicillof encabezan un acto en Morón en medio de una fuerte embestida del kirchnerismo contra el jefe de Estado.

Además es la primera actividad que compartan luego que Kicillof acompañara a Juan Grabois el día que anunció su precandidatura a presidente con críticas durísimas hacia la figura del mandatario.

Alberto y Axel estarán juntos en la inauguración del Colector Cloacal Morón Sur, acompañados por el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Leonardo Nardini, el intendente local Lucas Ghi y la presidenta de AySA, Malena Galmarini.

Acompañado por el gobernador Axel Kicillof, reiteró que competirá por la Presidencia y lo hizo asegurando que “no quiero que mi generación militante acepte que el límite de lo posible es tener el año que viene otro mediocre, otro tibio, otro cobarde que no haga las reformas que hay que hacer. No lo acepto, no hay forma de que me convenzan de eso”.