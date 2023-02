Tras el “piquetazo”, crece la polémica por bajas de planes

El Polo Obrero liderado por Eduardo Belliboni y organizaciones asociadas llevaron acabo ayer un “piquetazo” con cortes de rutas y autopistas en distintos puntos del país, en rechazo a la baja de planes sociales dispuesta por el gobierno. Como contrapartida, la titular del ministerio de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, salió a cuestionar la medida de fuerza y afirmó que el conflicto por las bajas de planes sociales “no se resuelve utilizando a la gente más necesitada”.

El “piquetazo nacional” había sido organizado por organizaciones de izquierda para pedir que el gobierno dé marcha atrás con más de 154 mil suspensiones del programa Potenciar Trabajo, debido a que se trata de beneficiarios que no pudieron validar su identidad.

La medida repercutió en distintas ciudades del país, y en La Plata se sintió durante la media mañana, especialmente en la subida de la Autopista Buenos Aires-La Plata.

A la noche, Tolosa Paz respondió a la medida de fuerza con duras declaraciones. “Esto no se resuelve utilizando a la gente más necesitada, se resuelve validando la identidad”, dijo desde Entre Ríos, provincia donde mantuvo una intensa agenda con el gobernador Gustavo Bordet.

Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero y uno de los organizadores de la protesta de ayer había dicho que si no se resuelve el problema de las bajas, el que considera “una medida de ajuste a los más humildes, alos más vulnerables, que pidió el Fondo Monetario Internacional”, la semana próxima se intensificarán los cortes, marchas y hasta un eventual acampe frente al ministerio de Desarrollo Social, en la Avenida 9 de Julio.

La Ministra rebatió: “Belliboni no puede explicar dónde están los 6.000 hombres y mujeres de Unidad Piquetera, del Polo Obrero, que el mes pasado certificaron y que estaban haciendo una contraprestación, ¿Dónde están?”.

Y agregó: “Tenemos los brazos bien abiertos para validarles la identidad, esto no se resuelve utilizando a la gente más necesitada de la Argentina en una marcha con estos calores, poniendo en riesgo la salud de adultos mayores, de niños y niñas; esto se resuelve trayendo a la gente a validar su identidad”.

Para acceder al Potenciar Trabajo los beneficiarios deben validar, todos los meses ante las Unidades de Gestión (UG) que realizan una contraprestación de 20 horas de tareas semanales. Las UG son, por lo general cooperativas que dependen de los movimientos sociales, ya sean oficialistas u opositores, iglesias, municipalidades y gobernaciones, entre otros.

Por este motivo, Tolosa Paz dejó trascender que 6.000 beneficiarios fueron reconocidos por el Polo Obrero como trabajadores de alguna de sus UG, pero no validaron la pertenencia al plan como lo exige la ministra para seguir percibiendo el beneficio que les otorga el Estado.

“Nosotros lo único que establecimos fue una regla clara, de transparencia, para la etapa del Potenciar Trabajo”, dijo Tolosa Paz. Y remarcó: “Belliboni tiene que hacer el esfuerzo de trasladar gente a los Centros de Referencia (CDRs), que son los Puntos Digitales del Ministerio donde pueden validar la identidad”. La mención a esos espacios físicos, 56 en todo el país, es porque los dirigentes de izquierda afirman que esas personas no pudieron realizar la validación virtual a través de la aplicación Mi Argentina porque “no tenían conectividad”.

Y explicó también que hasta ahora no se dio ninguna baja al programa social. Que son suspensiones y que por no haber realizado el trámite, en febrero percibieron la mitad de los haberes y que si hasta el 1 de marzo no validan su pertenencia al Potenciar Trabajo “serán dados de baja de manera definitiva”.