El tajante descargo de Guillermina Valdés tras las declaraciones de Cande Tinelli: "Me sorprende escuchar esto"

Guillermina Valdés mantuvo una relación de casi 10 años con Marcelo Tinelli, hasta que el amor se terminó y decidieron ponerle punto final. En la nueva vida que ambos realizan por separado, se los han vinculado con varios famosos pero por el momento, siguen estando solos.

Lo cierto es que quien habló en las últimas horas fue Candelaria, una de las hijas de Tinelli, la cual criticó duramente a Valdés dando a entender como que su relación con el papá, no le terminó haciendo bien a él (ver: https://www.eldia.com/nota/2023-3-2-8-36-0-cande-tinelli-durisima-con-guillermina-valdes-siento-que-mi-viejo-dejo-de-hacer-muchas-cosas-en-su-relacion-por-ella--espectaculos).

Pero tras esas declaraciones, Guillermina no tardó en responder las duras acusaciones y utilizó la red social de twitter para expresarse: "Triste la información que me está llegando, sobre todo, porque en los años que estuve con Marce recibí mensajes de amor y agradecimiento de Cande, sobre el lindo vínculo que tenia con su papá".

A su vez, no solo se quedó con ello, sino que sumó a su posteo: "Hoy, que no estamos juntos, me sorprende y entristece x todo lo vivido, escuchar esto".

Habrá que ver como seguirá esta situación, que al parecer, tiene enfrentada una con la otra. Sin embargo, Marcelo Tinelli no volvió a hablar de lo que fue este romance luego de la separación y todo parece indicar que solo quedará en un ida y venida de los famosos "trapitos al sol".