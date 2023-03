Burlando habló sobre el video y la presencia de uno de los acusados de matar a Cabezas

Fernando Burlando oficializó esta semana su precandidatura a la gobernación de la provincia de Buenos Aires con un llamativo spot publicitario.

Al mediático letrado se lo ve rodeado de gente de un barrio de emergencia y con un look que contrasta con la imagen que suele proyectar con trajes costosos: musculosa, short y ojotas. Un indicio de que el video se habría hecho en La Plata es que en las imágenes se ve en dos oportunidades a una persona con un remera de Gimnasia.

En las últimas horas, de desató un revuelo debido a que en un tramo del spot quien aparecería es José Luis Auge, uno de los asesinos del reportero gráfico José Luis Cabezas y a quien defendió en su momento.

El propio Fernando Burlando se refirió al tema: "No lo chequeé, pero puede ser. Se acercó infinidad de gente cuando estábamos filmando. Yo hablo de honestidad y gente trabajadora, no sé si tienen antecedentes o no. Yo no soy el que edita el video, pero no soy quien debe cancelar a nadie. Es más, en los siguientes videos vas a encontrar personas que tengan antecedentes".

"Este es el asesino de mi hermano y el otro es el que lo defendió y quiere ser gobernador. Spot de campaña", dijo Gladys Cabezas.