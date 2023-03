Los trapitos, una pesadilla para los vecinos del Centro

Los cuidacoches no paran de ganar terreno en los sectores más concurridos de la Ciudad. Y hay lugares donde directamente ya se han convertido en una verdadera pesadilla.

La actividad se encuentra alcanzada por el Código de Convivencia Ciudadana, pero parece que nadie estaría dispuesto a controlarla o, al menos, a aplicarle las multas que determina esa normativa a quienes la desarrollan. Tanto que la presencia de los trapitos se muestra definitivamente consolidada en La Plata.

Como es de público conocimiento, desde que se instalaron en la mayoría de los centros comerciales, el objetivo de los cuidacoches pasaba por sacar un rédito económico de quienes dejaban sus autos estacionados en la vía pública y, hasta buscaban un plus con un eventual lavado de la unidad.

Sin embargo, de acuerdo a una denuncia que recibió ayer este diario, en 50 entre 4y 5, quienes se encargan de ese control vehicular casero, están empecinados con ampliar su clientela. Claro que de manera forzosa, como a veces acostumbran a través de métodos de hostigamiento o violencia.

En ese sentido, de acuerdo a los comentarios que vienen de ese sector, a metros de la Gobernación bonaerense, los cuidacoches ahora también se muestran agresivos con las personas que caminan por el barrio.

Una chica, en un grupo de vecinos, contó una experiencia que vivió ayer mismo, en horas del mediodía: “Apenas salí del supermercado de acá a la vuelta, donde compré una gaseosa para el almuerzo, un trapito se me tiró encima para que se la dé”.

“Le dije que no y me empezó a reputear con una impunidad increíble”, explicó.

La joven mencionó que “obviamente que me vio dónde entraba. La verdad no sé que se puede hacer, pero ya estoy podrida. Por favor organicemos una reunión, algo. No puede ser que un domingo al mediodía tenga que subir temblando a mi casa”.

El gran problema en 50 entre 4 y 5 es que este no sería un hecho aislado. Todo lo contrario.

“Ya son varios los incidentes con estas personas, que son muy molestas, insultan a los vecinos y se la pasan tomando alcohol y otras cosas”, expresaron.

Demás está decir que las situaciones de hostigamiento hacia chicas jóvenes es lo que más preocupa en el barrio.

“Todos tenemos miedo de que pueda pasar algo aún peor”, señalaron alarmados.

LO MISMO DE SIEMPRE

Ni bien empiezan las maniobras de estacionamiento, aparecen los cuidacoches y las quejas también. “Pagamos dos veces por estacionar. Esto es inaudito. Pagamos a la Municipalidad por el sistema de estacionamiento medido y a estos tipos, que en algunos casos piden en tono de exigencia”, indicaron.

Algunos vecinos realizan denuncias tras sentir que sufrieron un “apriete”. Y hay casos que cuentan que además de ofrecer el cuidado del coche le anexan otros servicios.

Si la respuesta es no, los conductores sienten que pueden tener una sorpresa desagradable al regreso de la actividad que debían realizar.

Rayones, suciedad o algún bollo, pueden estar en el mapa de reacciones violentas.

Como se recordará, hace pocos días, en Diagonal 77 esquina 5, detuvieron a un trapito de 37 años por pedir “sumas exorbitantes” y amenazar a los automovilistas que intentaban estacionar sin darle nada a cambio.