La odisea del micro: plantones y horarios misteriosos

Encontrar las paradas, poder subir al micro en horarios pico, descubrir qué ramal tomar para llegar a destino o soportar prolongados plantones son algunas de las complicaciones que sufren los usuarios del transporte público de pasajeros en la Región.

Según un relevamiento de este diario en el área céntrica, las quejas más recurrentes entre los pasajeros son la falta de unidades en horarios centrales, la concentración de paradas (en avenida 7, entre las plazas San Martín y Rocha) y las detenciones lejos del cordón.

También se cuestiona el caso de los micros que siguen de largo cuando alguien saca la mano hacia la calzada. Y la espera se hace mayor.

frecuencias

Conocer los horarios de los colectivos sigue siendo un misterio o un dato que sólo aporta una extensa experiencia en una línea.

Este diario pidió una vez más en la Comuna el cronograma de servicios, pero no obtuvo respuesta.

Lilian Repetto, usuaria de la línea Norte, sostuvo que vive en 3 bis y 513 y sale de su casa muy temprano para ir a trabajar. “En 2021 tomaba, a las 7.20, el Norte 11, en 4 y 513, hacía Gonnet, pero cambiaron el horario”. Según indicó, ahora tiene que optar por un servicio que pasa más temprano. “En el invierno está muy oscuro y muchas personas del barrio sufrieron robos”, indicó. La usuaria dijo que presentó notas para que se restituya servicios de las 7 y 7.20. “Lo necesitamos imperiosamente por seguridad. Es un horario clave, no puede ser que entre un servicio y otro haya 1 hora 50 minutos de diferencia”, remarcó. Además, cuestionó que se modificara las paradas. Según dijo, se quitó una de 4 y 513 “y hay que trasladarse hasta 7 y 514 o 7 y 512”.

En 7 y 51, Milagros Orellana señaló que la frecuencia del Oeste 22, que la traslada desde el Centro a la localidad de Hernández, funciona “bien” pero aclara que “pasa cada 60 o 90 minutos”. Pidió que el micro 273 de las letras F y G agregue frecuencias “porque pasan muy espaciados”.

Otros pasajeros indicaron que los micros de la línea Este circulan con una frecuencia de 10 minutos, pero repararon en que en los horarios pico las unidades resultan insuficientes, van repletas y hay paradas en las que siguen de largo. Y que lo sufren tanto en los barrios o en el Centro.

En 7 y 57 una estudiante universitaria indicó que el micro 202 pasa cada 15 minutos, pero pidió que se refuercen las frecuencias en los horarios pico. “En muchas oportunidades, me quedo de a pie”, lamentó.

Otro planteo de usuarios se refirió a la escasa información que hay en las paradas. Solo se lee qué micro para, pero no se indica cuáles son los destinos ni el recorrido.

“Yo tomo hacia Berisso el 214 `D´ que pasa cada 20 minutos o cada media hora, pero me costó mucho saber cuál era el que me dejaba bien porque en los carteles no hay información”, afirmó Cristian.

paradas con largas filas

Entre extensos vallados de obra, con madera y media sombra, en la vereda de 7 entre las plazas San Martín y Rocha, algunos usuarios intentaban adivinar dónde paran los micros.

Además, en esos sectores se concentraban tantas personas que a los choferes les costaba identificar a quién le hacían el pedido de detención para que suban los pasajeros. “Se les dio por cortar todas las veredas a la vez para hacer las obras. Tomo el Este 23 hacia La Granja y días atrás tuve que caminar desde Plaza Rocha para ver en dónde estaba la parada. Como estaba todo cortado por una marcha perdí varios micros sin saber en dónde esperarlos”, se quejó una mujer en la parada de 7 y 57. La usuaria solicitó la presencia de inspectores para informar acerca de los cambios que se producen día a día.

A pocas cuadras, en Plaza San Martín, otra mujer se quejó ayer a viva voz porque un micro 307 “E” paró a varios metros de dónde anunciaba un cartel.

“Pasa cada 20 minutos, pero estoy con el tiempo justo para llegar a mi trabajo y ese chofer paró en cualquier lado”, explicó indignada.

Según coincidieron usuarios y choferes consultados, entre los micros que “pasan poco” están el Norte 18 (cada media hora) y el Este 11 (cada 40 minutos). Este diario pudo comprobar la situación ayer por la tarde: alrededor de las 16, los micros de la Norte llegaban con esa frecuencia a Plaza San Martín.

Otros usuarios también se quejaron porque hay unidades que paran a mitad de la calle o se niegan a facilitar el acceso a los discapacitados. “Soy de City Bell. Viajo al trabajo en la línea 273. Me ha pasado varias veces que me cuesta subir y bajar del micro porque los escalones son tan altos que es un riesgo absoluto para cualquiera. Un alumno al bajar del micro se cayó de frente, se lastimó de tal manera que tuvimos que llamar al 107”, dijo una vecina sobre contratiempos que sufre periódicamente.