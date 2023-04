Colegios privados en alerta: la morosidad llega hasta el 25 por ciento

Los colegios privados de la provincia de Buenos Aires registran cerca de un 25 por ciento de morosidad, 10 puntos más que el año pasado. A su vez, se está produciendo una ascendente migración hacia escuelas estatales, según admiten distintas asociaciones que agrupan a los establecimientos de enseñanza particular, tanto subsidiadas como de arancel libre.

Para Martín Zurita, secretario ejecutivo de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la provincia de Buenos Aires (Aiepba), el porcentaje se eleva al 25 por ciento, porque es “10 por ciento más que en el 2022, que llegaba al 15 por ciento”.

En tanto, Perpetuo Lentijo, directivo de la Asociación de Entidades Educativas Privadas Argentinas (Adeepra), planteó la situación con otro matiz: la morosidad es el doble de la que hubo en abril de 2022. “En ese momento fue del 5 por ciento, ahora está por encima del 10 por ciento”, dijo.

El sistema de educación privada reúne a 1,4 millón de estudiantes en unos 6.400 servicios.

En ese contexto se produce cierta migración de la matrícula, de colegios privados con cuota media y media alta a menores aranceles o directamente a establecimientos estatales. En el nivel Inicial se registra el mayor impacto de esta tendencia, aclaran.

Lentijo remarca que “de 2007 a 2015 hubo crecimiento ininterrumpido de la matrícula en la Provincia. Después de 2015, empezó a lentificarse y revertirse. En los últimos años comenzó bajar la matrícula”.

Añadió el directivo de Adeepra que “no hay un evidente y visible traspaso de un nivel socioeconómico más alto al más bajo. Al menos, no es significativo. Sí, ocurre en los niveles inferiores de la pirámide social, que directamente pasan a algún establecimiento estatal, principalmente en el nivel Inicial, donde se nota la diferencia de matrícula. Tampoco la situación es alarmante ni grave para el sector”.

Por su parte, Zurita dijo que la baja en la matrícula en el nivel Inicial viene hace cuatro años, “tal como venimos advirtiendo desde Aiepba y desde la pandemia se agudizó. No nos consta que están en el Estado. Las autoridades debieran hacer el seguimiento, ya que algunos van a jardines clandestinos o jardines blue. También se da la situación que quienes están en la casa no los mandan al Jardín y directamente los llevan a la Primaria”.

Según detalló el directivo, “la merma en Inicial es de un 10 a 15 por ciento promedio, según la zona. Un poco menos se registra en el primer ciclo de la enseñanza primaria (de primero a tercer grado). En tanto, en el nivel Secundario se sostiene bastante la matrícula, donde las familias hacen un esfuerzo importante para que el alumno termine su etapa escolar en el establecimiento en el que comenzó los estudios medios”.

JARDINES BLUE

Surgieron en plena pandemia, con las clases presenciales suspendidas y en algunos distritos permanece la modalidad de reunir a los chicos en plazas o parques con un docente al que contratan para que les enseñe. Ese esquema fue advertido por Aiepba y en su momento desde la Cámara de Nivel Inicial de la capital federal se remarcó sobre el “carácter de clandestinidad”. A la vez, se indicó que los encuadrados en la ley “tenemos los espacios preparados, hemos presentado los protocolos y lo que estamos esperando son respuestas. El ‘jardín blue’ o ‘rodante clandestino’ es una propuesta donde una maestra se junta y van viendo”.

Desde el año pasado, en esa entidad se insiste con la problemática del Nivel. Puntualmente, se señaló que tras dos años de pandemia y restricción de clases presenciales han cerrado más de 500 jardines en Argentina y unos 60 son de la Provincia.

Zurita planteó que “los jardines blue comenzaron a proliferar y afectaron a la matriculación. Se habló mucho de estos jardines, que se hacen en casas y demás. Se hacían en plena pandemia, cuando el gobierno bonaerense y de las distintas jurisdicciones no permitía abrir los establecimientos. Las familias buscaban un lugar donde dejar a sus hijos, ahí surgieron los jardines blue. Siempre los hubo y denunciamos. Ahora, hay muchos más”, indicó.

“Al no tener ningún tipo de control el Estado, ahí vos no sabes quién está a cargo. Hay cuidadoras, pero no tienen la formación profesional para ser docente”, añadió.

En tanto, Leandro Goroyesky, docente y ex director ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) indicó que “el Gobierno Provincial incorpora por ley a los jardines maternales dentro del sistema educativo nacional como educación oficial no obligatoria, pero aquellos cuya gestión es privada no reciben subsidios estatales. Los maternales cerraron un año 2022 muy complicado, en especial los que atravesaron la pandemia, pero ahora padecen los efectos de la inflación con serias dificultades”.

jardines en dificultades

En ese sentido, agregó que “pese a que desde el comienzo de la pandemia por coronavirus piden con urgencia ser escuchados por el gobierno provincial, ahora los jardines maternales de enseñanza oficial de nuevo atraviesan serias dificultades por la crisis económica. Aquellos que están autorizados por la Dirección de Educación de Gestión Privada (Diegep) siguen cerrando mientras continúan surgiendo espacios clandestinos, sin habilitación y sin supervisión, para abordar la asistencia de menores, desconociendo que los maternales oficiales privados no solo deben brindar una asistencia, sino que además tienen que estar registrados y formar parte de la educación pública oficial, por el momento no obligatoria”.

El docente indicó que “aunque los jardines maternales privados dedicados al cuidado de niños y niñas desde los 45 días hasta los 2 años ofrecieron actividades a las familias durante la pandemia de coronavirus, un alto porcentaje dejó de pagar las cuotas; y prácticamente sin ayuda estatal, tuvieron que endeudarse y afrontar serias dificultades económicas”.

Así las cosas, evaluó que hoy “el panorama es muy complejo. La mayoría, son instituciones chicas que deben hacer frente a muchas exigencias. En un jardín maternal en regla todo tiene un costo: pagar sueldos de docentes y de maestranza con aportes jubilatorios, cumplir con los estándares de habitabilidad y seguridad, mantener la infraestructura y en muchos casos pagar alquiler, por lo que el aumento general de los precios los coloca en dificultades”.

Con el encierro en la pandemia, apareció el “Jardín Blue”, una estructura informal en educación Inicial