VIDEO. Es un sentimiento... ¿Los Redondos se vuelven a reunir para la última misa?

¿Se habrá declarado la tregua entre los integrantes de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota? El pasado sábado 25 de marzo, en el Estadio Centenario de Quilmes, mientras que Skay Beilinson estaba entonando el tema "Todo un palo" en pleno recital tuvo un gesto particular con el líder de la banda que marcó a fuego el rock nacional: "Un saludo a mi querido hermano Indio", expresó el guitarrista en medio del frenesí y el delirio de los fanáticos, que para algunos en ese momento pasó desapercibido.

Lo que llamó la atención fue que el martes pasado, el Indio Solari subió a su canal de Youtube una versión inédita de "Juguetes Perdidos". Un mega clásico de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota es la versión en vivo extraída de la segunda noche de los míticos conciertos brindados en el estadio de River Plate en la noche del 16 de abril del 2000. El audio, a diferencia de otras grabaciones de la época, cuenta con una excelente calidad. El videoclip tiene como material visual fotografías de Andrés Violante, Pepe Cáceres, Alejandro Kaminetzky y Diego del Carril.

Todo da para especular. El saludo de Skay, esta publicación del Indio; mientras que los fanáticos se entusiasman con la posibilidad de que la banda se vuelva a unir desde de la desilusión que se hace veintidós años, cuando Los Redondos se presentaron por última vez juntos en vivo en el 4 de agosto de 2001, en lo que aquel momento era el Estadio Chateau Carreras de Córdoba. Tras esa ruptura cada uno tomó su camino por su lado, pero siempre se mantiene latente en el espíritu ricotero ese reencuentro que marcaría un hecho histórico social y que superaría lo que tiene que ver con la música y el rock en especial.

Claro que muchos no recuerdan cuáles fueron los motivos de la ruptura de la banda, aunque después de ese recital en lo que hoy es el Estadio Mario Alberto Kempes, ya habían surgido versiones sobre el manifiesto malestar entre los integrantes de la banda.Tras ese show en Córdoba, Los Redondos tenían previsto presentarse en el Estadio de Unión de Santa Fe, pero días antes del recital la Negra Poli (Carmen Castro), manager del grupo y pareja de Skay, salió a comunicar que dicho evento no se iba a realizar. “Patricio Rey cree que no es el momento, que no hay ánimo para fiestas”, dijo. Como quedó dicho era el año 2001 y el país estaba a punto de explotar. Tenía lógica aquella suspensión, pero detrás de sus efímeras palabras había algo más.

Pasó el tiempo. Sin embargo, un año después, Skay, al frente de su banda, lanzaba su primer disco como solista, llamado "A través del Mar de los Sargazos", y anunciaba el año sabático de Los Redondos (que podrían “ser dos, o tres”). “Con el Indio pensamos diferente en muchos aspectos y tenemos actitudes diferentes ante la vida. Pero lo único real es lo que sentimos: vamos a parar por un tiempo y ver qué pasa. No terminamos peleados, no nos agarramos a trompadas, no nos odiamos. Hay un enorme cariño entre nosotros. Solo que estamos necesitando un poco de aire. Conflictos hubo a lo largo de toda la relación, pero nunca nos distanciamos. Al contrario, hemos convenido siempre en limar determinadas cosas para seguir con un plan que nos parecía atractivo a los tres. Llegó un momento en el que sentimos que… ¿volver a hacer qué? ¿Otro disco? ¿Repetir las mismas máquinas? Yo quería grabar de una manera. El Indio, de otra… Pero son anécdotas menores”, le decía Skay.

Por su parte, dos años después, en 2004, El indio Solari iniciaba su carrera como solista con Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. En aquel momento se expresó diciendo que "tampoco me atrevo a decir que Los Redondos sea un proyecto que no vaya a volver. Lo desgraciado de todo esto es que estamos grandes. Alguien nos decía que, si no nos separábamos ahora, no íbamos a tener tiempo de reunirnos. Pero ojalá hubiera sido una joda de ese tipo. Todo pasó así. En un momento estábamos hablando de cómo íbamos a tocar en Santa Fe, y una hora después yo me estaba subiendo a mi coche sabiendo que no pasaba más nada. Por miserias personales uno no puede alegremente arruinar un proyecto tan querido y que significa emotivamente tanto para tanta gente. Lo que sí es verdad es que los que nos forjamos en la cultura tempranamente, tenemos una conducta como de guerreros, un código que no se vulnera. Y eso provoca, a veces, cosas jodidas de asimilar. Pero también hemos sido tres personas sujetas a mucha presión durante mucho tiempo. Y no quiero hacer futurismo, pero creo que las cosas pueden solucionarse. Tampoco sé de qué manera, ni cómo, ni cuándo, ni siquiera si es probable”.

Por otra lado, Skay, junto a la Negra Poli afirmaba que "todo se terminó cuando nos dimos cuenta de que uno de nosotros se quería apropiar de ese proyecto tan hermoso que fue Patricio Rey, que había nacido como la comunión y con el aporte de muchos artistas y no los deseos de uno solo. Yo no estoy enojado. Muchos comparan a una banda con las relaciones de pareja, y bueno, por ahí él (en referencia al Indio Solari) todavía no terminó de hacer su trabajo, pero ya le va a llegar. Fueron más las cosas que nos unieron que las que nos separaron".

Hasta su momento, las razones del "divorcio" de una de las bandas más populares del rock y un verdadero mito por su trabajo independiente, y por la labor del trío creativo Indio-Skay-Poli, habían quedado escondidas bajo siete llaves.

Igualmente desde el inicio de la carrera solista de ambos, la mala onda podía percibirse, en especial por el Indio, que llegó a reclamar al menos un concierto de despedida para la gente, las tribus ricoteras.

Hoy esa paz, esa tregua, había llegado a su fin con la respuesta de Solari -vía correo electrónico a diversas redacciones y un portal aficionado- evidencian que uno de los motivos, quizá el menos deseado por los fans, es económico y tiene que ver con la comercialización de material fílmico y sonoro del grupo.

Varios DVD con material de recitales y de backstage o de sala de ensayo de Los Redondos agotaría la taquilla y se vendería como pan caliente, porque la banda sigue siendo la más popular pese a que no está en actividad. Sus temas continúan sonando.

En otro tramo de esta peculiar guerra, el Indio Solari sacó un comunicado señalando que "hasta el día de hoy, y tratando de proteger la memoria de una de las bandas más queridas por sus seguidores, he callado los verdaderos motivos de la separación artística de Los Redondos".

Solari atribuye su enojo a la declaración de Skay cuando dijo que "alguien quiso apropiarse de la gloria del grupo" e indicó que "nadie puede pensar que fueran Semilla (Bucciarelli, bajista), Walter (Sidotti, baterista) o Sergio (Dawi, saxofonista). Además si, como dice, tanto le aportaba el grupo, qué fue lo que impidió que siguiera con ellos".

"Los soportes de grabación (audio y video) de todos los shows de Los Redondos (Huracán, Racing, River y otros más) quedaron en depósito en casa de Skay, porque Poli era la encargada de contratar los servicios que los proporcionaban. Esto nunca me incomodó porque confiaba en una amistad de muchos años", relató Solari.

En otro párrafo añadió que "un par de años antes del final se me ocurrió pensar que algún motivo (¿un accidente?) podría hacer que me viera obligado a reclamar ante parientes y desconocidos lo que por derecho formaba parte de mis intereses".

"A partir de ese momento, esporádicamente y con más pudor del necesario, pedí se hicieran copias para tenerlas a mi guarda y que a su vez sirvieran de protección", continuó narrando El Indio.

"Siempre (Skay y Poli) coincidieron (de palabra) en qué era lo aconsejable. Pero extrañamente, el tiempo pasó y siempre esgrimían una excusa", puntualizó. Solari agregó que "la noche definitiva (un rato antes estábamos en un bar hablando con un cronista sobre un próximo show) me puse firme en mi requerimiento y esa actitud desembocó (ante la negativa) en el rompimiento de la sociedad artística".

"Hasta el día de hoy Poli y Skay están sentados sobre ese material, cuya custodia artística he reclamado en silencio público hasta ahora. Sigo con mis dudas al correr este velo, pero las declaraciones vertidas por Skay me han obligado", remató el Indio al finalizar su misiva.

Inclusive Solari se permite mofarse del guitarrista al señalar que lamenta "que la alta espiritualidad de Skay, producto de su viaje a Fez, no haya despertado antes de los sucesos que me dispongo a detallar y que son, desgraciadamente, bastante más materiales que las 'diferencias artísticas' que en entrevistas anteriores supo esgrimir como los motivos del fin del vínculo".

Además, El indio consignó que "todavía ahora tengo para mí que no se puede arrebatar un éxito genuino. Basta dejar correr un poco el tiempo para que todo quede en claro".

El concierto al que hace referencia El Indio Solari en su carta es el que se realizó el 4 de agosto de 2001, en el Estadio Chateau Carreras, de Córdoba, cuando se concretó la última presentación en vivo de la banda. Luego, como quedó dicho, de eso llegó el parate anunciado por Poli y Skay, y a los pocos meses la salida del primer disco solista del guitarrista "A través del mar de los Sargazos".

Desde ese momento y a pesar de los pedidos de regreso, cada uno de los miembros del trío hegemónico profundizó su carrera en solitario y la amistad de décadas, quedó trunca.

Claro que todo hace indicar ese mensaje de Skay en el Estadio de Quilmes y el video del Indio hace parecer que llegó la tregua tan esperada a pesar que en un secreto a voces. Algunos hablan que habría existido una comunicación entre ambos. Solari, con 74 años, ya anunció que no volverá a los escenarios como consecuencia de su avanzada enfermedad (Parkinson) y como dice su letra de la canción "Encuentro de un ángel amateur" se está despidiendo: "Empiezo por el final. Terminaré en el principio. Mis intereses quizás no fueron saludables. Yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí. Solo seguir cantando"...

Quizá todo esto haya hecho recapacitar a El Indio, a Skay y a la misma Negra Poli para dar la última "misa" de despedida; mientras que los fanáticos inundan las redes sociales con mensajes clamando por la vuelta de Los Redondos, que sin lugar a dudas es un sentimiento del pueblo ricotero.