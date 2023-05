¿Quién es Candela Lecce?, la supuesta amante que estuvo con Mauro Icardi en Buenos Aires

Mauro Icardi ha sido noticia continuamente desde que comenzó su noviazgo con Wanda Nara, la empresaria y conductora de televisión que anunció este viernes que está "separada" del futbolista.

Todo esto se había dado tras rumores de infidelidad, por unos audios que circularon con la voz de Candela Lecce, una supuesta amante del delantero del Galatasaray de Turquía, cuando él estuvo de visita en Buenos Aires hace poco tiempo.

Candela es una joven modelo rosarina de 23 años que detalló el encuentro que tuvo con el jugador: “Yo me quedé en un hotel y él iba y volvía, pasamos la noche ahí". Según cuenta la propia protagonista, hace apenas unos meses atrás, recibió un llamado que decía "estoy yendo a buscarte": "Lo primero que pensé es que era una joda", aseguró.

“Me hizo todo el cuentito. Me vino a buscar. Manejó 280 kilómetros. Me hizo guardar el teléfono en la cartera, no lo podía sacar. Pero justo llamé a mi mamá porque le conté que me estaba yendo y ahí fue que le saqué la foto”, detalló Lecce sobre la imagen que se difundió del jugador.

Icardi la llevó a Puerto Madero a los departamentos de un amigo de él donde había sushi y sándwiches de miga: “Aproveché para comer algo y tuvimos una charla relinda. Él me pidió disculpas por sus formas, yo también porque entendí que no estuvo bien y me dijo que se tenía que ir. Me hizo jurar que no contara nada. Ni a mi amiga. Lo de siempre. Me hizo borrar varias cosas y nos bloqueamos en Instagram", detalló.

En su defensa, el ¿ex? de Wanda Nara publicó varias historias en redes sociales y había apuntado contra una periodista de la página de chismes "Gossipeame" que lo trató de infiel: “¡Pochisssss! Qué bueno que salió tu ‘protagonista’ a hablar. Cómo te limpiaste las manos y la mandaste al muere solita... Mal de tu parte, a mi humilde parecer”, Como querés que te conteste con ‘altura’, cosa que no conocés, te recuerdo que no soy ningún limitado y estaba esperando justo este momento para demostrarte con pruebas verdaderas todo”.