Murió uno de los jóvenes argentinos atacados a machetazos en México

Benjamín Gamond (23), uno de los jóvenes argentinos que fueron atacados a machetazos por la espalda en una playa del estado mexicano de Oaxaca, murió hoy en el Hospital General de la capital de ese país, donde había sido trasladado ayer en un avión sanitario.

El ataque

El hecho sucedió el pasado viernes en las playas de Lagunas de Chacahua, Villa Tututepec, México. La víctima fatal estaba con dos amigos, todos oriundos de Córdoba cuando fueron atacados a machetazos.

Gamond, de 23 años, estaba acompañado de Santiago Lastra de 22 y Macarena González de 23. El que se llevó la peor parte fue él, mientras que sus dos amigos recibieron heridas en diferentes partes de cuerpo y fracturas, por los que ya se están recuperando.

Tras el ataque, perpetrado por Cruz Irving Martínez Flores de 22 años y oriundo de Ometepec, se procedió a su inmediata detención y el traslado de los argentinos al hospital Ángel del Mar de Puerto Escondido.

Se desconoce cuáles fueron las razones que llevaron a Flores a la agresión ya que estaba en la zona, informó el municipio de Villa de Tututepec, “en busca de empleo, por lo cual no tiene relación alguna con la comunidad”.

"De manera inmediata, la comunidad, la Policía municipal preventiva y la Coordinación Municipal de Protección Civil, actuaron en tiempo y forma para el auxilio de los lesionados, trasladándolos al hospital Comunitario de Río Grande y posteriormente fueran canalizados a un Hospital de Segundo Nivel en la Ciudad de Puerto Escondido en donde reciben la atención necesaria", informaron.

Gamond tuvo que ser trasladado en un avión sanitario hasta Ciudad de México, debido a la gravedad de su estado de salud, a causa de una lesión en la cabeza. Permanecía en estado reservado, sobrevivió a un shock hipovolémico y tuvo que ser operado de urgencia por un traumatismo de cráneo.

Dolor

Los familiares de la víctima fatal lo despidieron en las redes sociales, al igual que sus amigos, y confirmaron la noticia. “Benja no lo logró. El milagro no se dio. Los esfuerzos fueron enormes como su fortaleza y corazón, pero no alcanzó”, escribió Facundo Gamond.