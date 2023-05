Cruzar a las plazas del Centro es casi una misión imposible en la Ciudad

El casco urbano de La Plata se caracteriza por tener plazas cada seis cuadras, que son variadas en su forma y muchas de esas funcionan a su vez como distribuidores de tránsito, garantizando el acceso a espacios públicos y verdes a los vecinos de la ciudad.

Sin embargo, una de las funciones aparece complicada: acceder a una plaza del centro de la Ciudad es casi imposible de lunes a viernes con la vorágine del tránsito urbano.

Si bien en la mayoría de las plazas hay semáforos, no siempre alcanzan sus tiempos para que los peatones crucen, y por otro lado, los pasos peatonales no están siempre bien señalizados.

Plaza Italia y Plaza Rocha son dos de los espacios verdes urbanos más complejos de abordar, que suelen ser bordeadas por las veredas de enfrente ya que cruzarlas es muy dificultoso.

“El problema central es que La Plata es una capital y tiene una alta intensidad de uso. Frente a eso no existen estrategias de descentralización de las actividades, por lo que la gente sigue acercándose al centro. Y segundo, no hay una política de transporte que desaliente el uso del vehículo particular para realizar actividades en el Centro”, dice el arquitecto Juan Carlos Etulain, doctor en urbanismo y docente de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de La Plata.

Para este urbanista, “el trazado del casco fundacional, podría funcionar muy bien para implementar una política de transporte público. Las diagonales serían más convenientes para el uso de bicicletas y los peatones, las avenida para el transporte público y el transporte privado podría ir por las otras calles evitando las plazas. Eso, también evitaría que todo el transporte confluya en las plazas”.

“Ahora sucede que acceder a las plazas se transforma en un riesgo alto. En horas pico es casi imposible acceder una plaza. Hay que empezar a pensar la Ciudad desde la movilidad con el buen trazado que tiene La Plata”, destacó el arquitecto.

Al respecto también dieron su opinión desde la ONG Corazones Azules, que tiene como objetivo educar para prevenir accidentes de tránsito. “Primero se tendrían que demarcar las sendas peatonales en cada plaza para que el peatón cruce por el lugar que corresponde, en Plaza Italia por ejemplo no existen tales demarcaciones”, se indicó.

En ese sentido, se agregó que “también se deberían colocar botones en todos los semáforos para que el peatón pueda cruzar más seguro. En el mismos sentido es hora de incorporar a la red vial de la Ciudad semáforos para no videntes que faciliten el cruce seguro”.

Y además de la tecnología, Corazones Azules propone sumar “guardas viales en las plazas más conflictivas de La Plata que puedan ordenar el cruce de los peatones”.

También es cierto que el respeto por las leyes de tránsito y la educación vial son fundamentales. Semáforos, velocidades máximas y las sendas peatonales liberadas son aspectos centrales de la tarea de los conductores, mientras que los peatones deben cruzar por las sendas o en la línea de los semáforos para evitar accidentes.

Ante la consulta sobre el tema, desde la Municipalidad de La Plata se indicó que se llevan adelante “diversas acciones en pos de optimizar el tránsito vehicular y la movilidad peatonal en todo el Partido, y que desde la secretaría de Espacios Públicos se pretende priorizar la circulación y permanencia de peatones jerarquizando las esquinas, reducir la longitud de cruces para peatones, evitar el estacionamiento de vehículos en ochavas, generando mayor seguridad vial y accesibilidad”.

La Comuna informó que se proyectan trabajos en la calzada de Plaza Rocha, más la señalización peatonal y vehicular de diagonal 78 hacia el parque Saavedra.