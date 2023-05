La actriz francesa Sophie Marceau se definió como sapiosexual: ¿de qué trata esta orientación sexual?

La conocida intérprete francesa rompió su silencio para hablar de su sexualidad e intentar dar a conocer cuál es la corriente con la que ella se alinea. Así, la intérprete francesa se define como sapiosexual: una orientación sexual poco conocida hasta ahora, pero que cuenta con muchas personas en el mundo que se sienten dentro de ella.

En este sentido, vale destacar que, esta corriente siempre ha existido. Sin embargo, el avance de los tiempos y el auge de escenarios, y las redes sociales han permitido que tengan cada vez más repercusión y más visibilidad. Entonces, por estos días, el ejemplo de Sophie Marceau podría ser copiado por más personalidades que podrían romper la barrera de la privacidad que siempre ha rodeado a la identidad sexual para contar abiertamente en qué consiste su caso.

Concretamente, ser sapiosexual o sentirse parte de la sapiosexualidad puede ser una corriente poco conocida para buena parte de la sociedad. Sin embargo, su origen natural es bastante coherente. Con este concepto se alinean las personas que se sienten atraídas por el intelecto o por el conocimiento que tienen las personas en líneas generales sobre algo o sobre un tema en particular: es decir, una persona sapiosexual deja a un lado los atributos físicos y se centra más en la mente y en la inteligencia. Eso no quiere decir que no sea capaz de medir la atracción física. Sin embargo, les llama más la posibilidad de tener una conversación ingeniosa con otra persona que su apariencia exterior.

Asimismo, la sapiosexualidad es un concepto que está estrechamente relacionado con la identidad sexual y que hace referencia directamente a la situación de sentir atracción sexual por la inteligencia de los demás. Aunque esta filia también se puede identificar como una atracción romántica. Las personas que se consideran sapiosexuales defienden que también se fijan en el físico, pero que lo hacen en un grado mucho menor y más moderado que la mayoría de las personas. Para ellos, la inteligencia, la cultura o el carisma desempeñan un papel más principal a la hora de enamorarse.

Bueno es saber que, las personas que conocen este universo más de cerca afirman que no se trata de una moda ni de una corriente pasajera. Sin embargo, las nuevas formas de comunicación han contribuido al fomento de experiencias como la sapiosexualidad. El hecho de que ahora las personas se conozcan e interaccionen más a través de mensajes de texto o aplicaciones incluso antes que verse en persona permite descubrir antes ese aspecto del otro.

Además, cada vez está mejor visto el mostrar al exterior los sentimientos y la sapiosexualidad no solo hace referencia a la inteligencia a nivel de conocimientos, si no también a la capacidad de tratar sentimientos. Así pues, esta atracción también abarca la inteligencia emocional, el hecho de conocerse a uno mismo o la empatía.

Finalmente, el termino sapiosexualidad, procede del latinismo sapiens (sabio), es un término que cada vez está triunfando más en el lenguaje urbano. Una palabra más que se liga al universo de la sexualidad y del erotismo. Y un concepto que se aleja del ritual de seducción habitual, el cual se centra en las primeras apariencias y en la vistosidad física de lo que tradicionalmente se considera un buen cuerpo.

Por último, los datos demuestran que dentro de la corriente de la sapiosexualidad hay más mujeres que hombres. Estas personas encuentran en estímulos mentales una forma de excitación muy similar a la que todos conocemos. Y se inclinan por temas muy profundos como la filosofía, la literatura y la física.

Recordamos que, Sophie Marceau, cuyo nombre completo es Sophie Danièle Sylvie Maupu, es una actriz francesa que nació el 17 de noviembre de 1966. Cosechó buena parte de su popularidad tras aparecer en la saga de películas de La Boum en los años 80. Siempre ha sido considerada una de las mejores actrices europeas de las últimas décadas y tocó el cielo interpretativo gracias a películas como L'Étudiante (1988), Pacific Palisades (1990), Fanfan (1993) y La hija de D'Artagnan (1994).