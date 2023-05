El finde XXL, un calvario por los ruidos molestos

Los reclamos por los ruidos molestos en zonas de concentración nocturna, por los boliches o los predios verdes que invitan a la reunión no tienen “feriado” ni periodo de descanso, según las denuncias de vecinos de diversos puntos de la Ciudad que volvieron a quejarse durante este fin de semana contra el desarrollo de actividades que impiden descansar o directamente escucharse en una conversación en la intimidad del hogar.

Uno de los cuadros recurrentes de la escena del descontrol se vive, según las denuncias vecinales, en la zona de 5, 58 y diagonal 78. “Así estamos desde las 18. Vino la Patrulla y todo sigue igual”, le contaba a este diario una vecina de ese punto sobre el final de la jornada del viernes y concluía en que “así de indefensos estamos los vecinos. Según nos informa la Patrulla Municipal este lugar está clausurado. Por como se oye el ruido están más que instalados haciendo lo que quieren”, señaló en dirección a lo que se presenta como un centro cultural en la cuadra de 58 entre 5 y 6.

A pocos metros de allí, sobre la intersección con diagonal 78, funciona un boliche. El combo complica todo aún más: “Desde las seis de la tarde hay recitales de un lado y a partir de la medianoche, cuando paran ahí, empieza la música del otro lugar, que sigue hasta las seis de la mañana. Así estamos de lunes a lunes”, apuntó otra vecina que habló con este diario.

El cuadro se repite en otras zonas del centro de la Ciudad, como la calle 50 entre 9 y 10, la Diagonal 74, entre las plazas Italia y Moreno, y la Plaza Islas Malvinas. En este último punto, los vecinos vienen reclamando desde hace varios años por el funcionamiento de la plaza como un gran boliche y pista de carreras de motos. Junto a ese predio verde funciona la sede central del área de Control Ciudadano, a cargo de los controles de nocturnidad en la Ciudad.

Al mapa de los ruidos últimamente también se sumó el insistente reclamo de los vecinos de las inmediaciones de 11 y 55.

No es el único punto en la zona cercana a plaza Moreno. A este diario le contaron que ya no saben qué hacer para recobrar un poco de paz en las noches de los fines de semana. “Cada fin de semana insistimos con las denuncias telefónicas a los números que da la Municipalidad y es como si no existieran nuestros derechos”, lamentó una vecina de la zona de 10 y 49.

La mujer pensó en mudarse. “Si me quiero ir nadie me va a comprar el departamento”, analizó y dio como ejemplo sobre la incidencia del entorno en su casa que “los vidrios se rajaban y en la vidriería me dicen que es por las vibraciones. Tuve que poner doble vidrio, pero no se puede dormir ni siquiera con eso”.

Según la vecina, en ese punto “tampoco se puede trasnochar mirando televisión porque no se escucha. Te dan ganas de llorar, porque yo amo donde vivo, pero siguen habilitando boliches en pleno centro y es una lucha interminable”.

En esa zona o en puntos cercanos también se conocen los casos de vecinos que directamente optan por pedir “asilo” en casa de familiares algunos fines de semana. “Las madrugadas son un escándalo entre los autos y las peleas”, describió el infierno un vecino de 11 y 55.

En algunos puntos del Centro optan por dejar su casa algunos fines de semana