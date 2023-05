Protestas escolares por falta de calefacción

Las bajas temperaturas complican a distintos establecimientos de la Región que tienen problemas de infraestructura para calefaccionar las aulas. Tal es el caso de la Escuela Nº 12 de Gonnet, ubicada en calle 495, entre Camino Centenario y 15 bis y de la Escuela 11, con los anexos de 526 y 24 y de 25 y 527.

Según denuncian los propios padres de los alumnos que van a la Escuela Nº 12, desde el 2022 no hay gas y sacaron el medidor, por ende, los chicos sufren mucho el frío que cada vez es mas intenso.

Para denunciar la situación y pedir mejores condiciones, los padres y los delegados del centro estudiantil ayer organizaron una sentada en la puerta de la escuela. La consigna que los unió fue “con frío no se puede estudiar”. Además compartieron mate e infusiones calientes para pasar en el momento de la protesta.

También volvió a movilizarse la comunidad educativa de la Escuela Secundaria N°11. Madres, estudiantes y docentes habían reclamado una semana atrás mejoras de infraestructura que no fueron atendidas por el Consejo Escolar, ni por la Dirección de Infraestructura.

Mientras se realizaba la actividad un inspector de Infraestructura Escolar Provincial visitó los edificios y realizó un nuevo relevamiento, pero las familias y docentes aseguraron que ya se realizó en varias oportunidades: “vienen y anotan todo como si fuera la primera vez que les hablamos de los problemas que tiene la escuela, arreglan una cosita y se van y no aparecen más”, dijo personal de los Anexos 1 y 2.

Las problemáticas denunciadas son varias: en la sede de 526 y 24, los baños no cuentan con puertas; el cerco perimetral está roto; no hay reflectores en el patio; se observa humedad y fisuras en las paredes y no hay gas debido a fugas que deben ser reparadas.

En tanto en el Anexo 1, de 25 y 527, la instalación eléctrica está sumamente deteriorada; hay cables expuestos y cortocircuitos; falta un aula y los alumnos de tercero deben tomar sus clases en la biblioteca. Además los techos de la planta alta están rotos. En el Anexo 2, de 15 entre 521 y 522, hay baños clausurados.

Por esas razones, ayer al mediodía se convocó a un nuevo abrazo para la Escuela 11, algo que tuvo lugar en 25 y 527, frente al edificio de Anexo 1. También se desarrolló una asamblea junto a las familias para evaluar una nueva acción ante la falta de respuestas. Anticiparon que continuarán con medidas similares hasta que se hagan los arreglos “para estudiar en condiciones dignas”.