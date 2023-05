Del hábito a la trampa: todavía no impacta el etiquetado

En los almacenes avisan que la información todavía no modifica hábitos de compra de alimentos / el dia

A un poco más de tres meses de la vigencia a pleno de la ley de Etiquetado Frontal, la medida que busca mejorar la alimentación de los consumidores con alertas en los envases sobre los excesos de sustancias consideradas dañinas para la salud no ha modificado todavía, en líneas generales, los hábitos de compra. Así se observa en los almacenes y supermercados de barrio de la Región, según señalan representantes del sector.

La normativa persigue como objetivos “garantizar el derecho a la salud y a una alimentación adecuada”, como así también “suministrar información nutricional comprensible de los alimentos envasados y bebidas analcohólicas para resguardar los derechos de las y los consumidores”. Asimismo, se busca advertir a las y los consumidores sobre los excesos de azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías, prevenir la malnutrición en la población y reducir las enfermedades crónicas.

También tiene particularmente en cuenta la ley la salud de la población infantil vinculada a la alimentación, pues, por caso, se restringe la utilización de elementos que atraigan a los más chicos y acompañen los productos considerados poco sanos. Además, si el producto contiene un sustituto de azúcar el envase debe tener los sellos que advertir: “Contiene edulcorantes, no recomendable en niños/as”. Lo mismo si hay cafeína entre los ingredientes.

Según la ley, deben cumplirla “todas las personas, humanas o jurídicas, que fabriquen, produzcan, elaboren, fraccionen, envasen, encomienden envasar o fabricar, distribuyan, comercialicen, importen, pongan su marca o integren la cadena de comercialización de alimentos y bebidas analcohólicas de consumo humano en la República Argentina”

”A mí me impacta ver esos carteles. No sé si dejaría de comprar productos por esas advertencias, pero la verdad que verlos me hace pensar”, comentó una mujer que buscaba quesos crema en la góndola de lácteos de una cadena de supermercados con varias sucursales en La Plata.

En esos octógonos de fondo negro se advierten, en letras blancas, los excesos en azúcares, grasas totales y saturadas, sodio y calorías, según el caso. Remarcó la clienta de esa sucursal del súper que “nos recuerdan los carteles que empezaron a estar en los paquetes de cigarrillos cuando se profundizó la campaña anti tabaco” y en ese sentido señaló que “mucha gente dejó de fumar y a lo mejor con el tiempo pasa lo mismo con los alimentos que no son sanos”.

Sin cambios en el consumo

Santiago Brito es uno de los dueños de un supermercado del barrio La Loma. No nota el comerciante que en estos meses de ejecución de la ley se reduzcan los consumos de algunos productos señalados como “insalubres” por médicos y nutricionistas. “Muy poca gente esquiva esos productos por la alarma que muestran los envases. No ha cambiado la forma de comprar todavía; no se venden menos por los carteles”, afirmó Britos.

Lo que sí detectaron algunos comerciantes, como Britos, es que la forma en que se presenta el etiquetado, con una sola cara de los envases con los alertas, permite ubicar los productos en las góndolas de forma que el consumidor no reciba de entrada el impacto visual buscado. “Ya hay denuncias por eso”, precisó desde el local de la avenida 25 entre 39 y 40.

Una de las organizaciones que viene siguiendo la marcha de la Ley 27.642, de Promoción de Alimentación Saludable, es la Fundación Sanar. La co-coordinadora de Salud de la entidad, Belén Núñez, indicó, justamente, que a raíz de la falta de cumplimiento de la normativa que se ha detectado en monitoreos de distintos comercios, se han realizado presentaciones en Defensa del Consumidor.

De acuerdo con lo planteado por Sanar, son varias las irregularidades que se encuentran en la forma de presentar las etiquetas. “Generaron doble cara principal de envases y no les pusieron sellos, continúan brindando información nutricional complementaria, agregaron contenidos descargables (código QR) en envases, hicieron interpretaciones erróneas del sello de calorías y le agregaron frases como que hay exceso después de comer, por ejemplo, 4 alfajores”, detalló Núñez.

Ya se hicieron imputaciones por incumplimientos a la nueva Ley, se indicó

Además de las presentaciones formales en organismos oficiales la fundación viene realizando una intensa campaña de concientización en las redes. “Aunque se están empezando a hacer algunas imputaciones, como no hay fiscalización desde el Estado creemos que es importante sensibilizar a la población para que se genera fiscalización ciudadana”. Por esa razón, la entidad apela a la herramienta de las redes sociales, para que circule de manera masiva la necesidad de hacer cumplir la ley.

Convencido de que “la ley de Etiquetado Frontal debió haberse sancionado mucho antes”, Fernando Savore, presidente de la Federación de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires, opinó que se trata de una normativa “muy útil” porque “sobre todo en nuestros comercios de proximidad, a los que van muchas personas mayores, antes nos pedían que le leyéramos las etiquetas para saber si había algún ingrediente que no pudieran consumir”.

Savore tampoco percibe que se hayan producido cambios notables en el consumo a partir de la reglamentación de la ley. “La gente no busca otras marcas”, aseveró el dirigente de los almaceneros.