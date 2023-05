Neumáticos, otro rubro que se mueve con el efecto dólar

A la hora de renovar las cubiertas, hay que sumar: problemas de abastecimiento generados por un conflicto laboral del año pasado, dificultad para importar, subas que se generan por el aumento de la demanda y la poca oferta, inflación y la escalada del dólar. El final de la boleta es cada vez más inquietante.

Y como si fuera poco, un nuevo conflicto laboral en el sector amenaza con complicar más las cosas a raíz de un paro que están realizando trabajadores de Bridgestone, una de las firmas líderes del sector.

Un relevamiento de este diario en comercios de venta de neumáticos de la Ciudad mostró una disparidad en cuanto a stock de mercadería y una similitud en lo que respecta a suba de precios.

Por un lado, algunos comerciantes explicaron que en comparación con algunos meses atrás, mejoró la situación. “Somos representantes oficiales y al tener una planta en el Gran Buenos Aires, con los neumáticos de producción nacional estamos satisfaciendo un 80 por ciento de la demanda de nuestros clientes”, apuntó Maximiliano Sánchez, un comerciante de la zona de Olmos, pero aclaró que “el problema es lo que viene del exterior. Es aproximadamente, el 20 por ciento restante que se nos dificulta, en cuanto a disponibilidad y costos”, contó.

Sin embargo, en otro comercio de Plaza Rocha, se informó que tienen problemas de abastecimiento de neumáticos desde hace unos dos meses, sobre todo con medidas y modelos especiales que son generalmente los que llevan los autos de alta gama e importados.

Ese comerciante contó que tras la última disparada del dólar los precios de las cubiertas aumentaron un promedio de 10 por ciento, tanto nacionales como importadas.

Por su parte, Sánchez expresó que “el último aumento que nos mandaron fue a fines de abril. Habitualmente recibimos un aumento por mes, como la mayoría de las industrias. Pero, lamentablemente, hay que estar siempre atento a cualquier cambio que surja en el contexto y que nos pueda afectar. Las marcas que representamos pasaron entre un 4 por ciento y un 6 por ciento, dependiendo del segmento. Otras marcas nos han trasladado a la lista de precios un aumento del 9 por ciento”.

Aunque es difícil establecer un parámetro de costos por la gran variedad de marcas, modelos y medidas, a modo de ejemplo, el neumático más económico del mercado ronda los 50 mil pesos mientras que el más costoso puede superar los 300 mil pesos en el caso de los vehículos de mayor porte o importados.

Con estos costos, la renovación de cubiertas termina siendo un gasto abultado para los clientes que además no tienen demasiadas opciones de financiación. Salvo que haya alguna promoción en algún comercio en particular (algunos tienen la opción de Ahora 12) o un banco lance un programa especial parta el rubro, el pago con tarjeta de crédito tradicional no tiene el beneficio de cuotas sin interés y, según lo averiguado por este diario, el recargo mínimo que se está aplicando es de un 20 por ciento en 3 cuotas.

Viajar para comprar

“Hay una real diferencia de precio entre lo importado y lo nacional. Las dificultades y costos que existen para importar neumáticos alimentan la suba de precios en cubiertas importadas, la falta de disponibilidad en las variantes y un factor no menos importante: hace aumentar el contrabando de neumáticos desde países limítrofes”, comenta Sánchez sobre la tendencia de viajar a países limítrofes a comprar ruedas nuevas por la diferencia de precio, que suele ser del 50 por ciento.

Ahora, no es todo tan simple. La compra de neumáticos tiene algunas particularidades.

El régimen no admite traer cubiertas nuevas. Si alguien intenta ingresar al país con neumáticos en el baúl de su vehículo, se los secuestra o de debe pagar el tributo. Lo que sí se permite es que los neumáticos nuevos adquiridos en el extranjero entren al país colocados.