VIDEO. El streamer argentino “Brunenger” sufrió un violento robo en su auto mientras realizaba un vivo con su celular

Un joven streamer argentino identificado como "Brunenger" (su nombre real es Bruno Kruzyn), sufrió un hecho de inseguridad este sábado por la noche en la Ciudad de Buenos Aires, mientras estaba llevabando a cabo una transmisión en vivo desde su celular, por el canal de twitch.

En el video difundido en las últimas horas, se lo puede ver concentrado frente al volante y desde atrás, una persona que se acerca lentamente, que iba a terminar siendo el delincuente.

Cuando el mismo asegura que está solo en el auto y que no hay autos alrededor, decide romperle el video del lado del acompañante, para comenzar a forcejear.

La transmisión de Twitch se cortó justo en el momento en que las dos manos del agresor atravesaron el vidrio y el streamer, sorprendido, giró la cabeza para entender qué estaba pasando. La reacción fue tardía: el ladrón ya se había llevado el celular con el que “Brunenger” estaba transmitiendo en vivo.

El delincuente aprovechó que el influencer había dejado el celular sostenido arriba de la guantera y eso le facilitó a su accionar.

“Gracias a los que se preocuparon, me robaron mientras hacía el stream de Uber, pero por suerte no me paso nada. Los quiero, gracias por sus mensajes”, publicó la víctima.