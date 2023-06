Telefé desplazó a Marley de la conducción de los Martín Fierro y ya encontró su reemplazo: de quién se trata

El domingo 9 de julio se emitirá una nueva edición de los premios "Martín Fierro", los cuales están organizados la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA). La televisación correrá por cuenta de Telefé y tendrá una extensa previa en la alfombra roja.

Justamente, el canal de las pelotas, tenía decidido quienes iban a conducir el evento. Se barajaron muchos nombres, pero todo calzaba perfecto para que la conducción la lleve adelante Marley, el conductor de "Por el Mundo", "Muro Infernal", entre otros.

Pero algo hizo frenar esa decisión. Hace unos pocos días atrás, una persona (que aún no reveló su identidad) denunció a Marley por un presunto abuso sexual y de esta manera, en Telefé habrían dado marcha atrás hasta que se esclarezca el caso.

Pero sin perder mucho tiempo, ya le encontraron el reemplazo y será el periodista de radio y televisión, Santiago del Moro, que en este 2023 estuvo bajo la conducción de Gran Hermano.

A pesar de las especulaciones que se manejaban con una co-conducción de Susana Giménez, finalmente no será así. La diva podría participar de la ceremonia pero no estará en el atril con Del Moro.

“Santi (por Del Moro) hará la conducción solo, pero se sumará, como se anticipó en ‘Intrusos’, Susana Giménez en la apertura y habrá otros famosos entregando distintas ternas”, agregó Laura Ubfal, periodista de espectáculos y ex compañera del debate en GH.