Luis Juez, senador nacional de Juntos por el Cambio y ex candidato a gobernador en Córdoba, confirmó que pedirá a la Justicia Electoral la "apertura de las urnas y la lectura de las actas" del escrutinio provisorio de las elecciones cordobesas del pasado domingo, al poner en duda los resultados que consagraron como mandatario provincial al peronista Martín Llaryora.

Juez dijo en Twitter que impartió directivas para que la Justicia Electoral realice este trámite y que se remitan copias de las actas al Tribunal Superior de Justicia de la provincia (TSJ). "Solo buscamos la verdad y la transparencia del acto comicial y la única forma de encontrarla es dentro de las urnas", aseveró el líder del Frente Cívico, que integra la coalición de JxC.

Escrutado el 94,90% de las mesas (8.598 de 9.060) la fórmula Llaryora-Myriman Prunotto (Hacemos Unidos por Córdoba) triunfó por una diferencia de tres puntos al obtener el 42,76% (822.057), mientras que Juez-Marcos Carasso resultó segunda con el 39,76% (764.406).

Si bien Juez no hizo referencia a un fraude, sostuvo que "el proceso estuvo plagado de irregularidades. Se cargaron mal las actas y el sistema estuvo paralizado". Así se refirió a la demora en conocerse los datos y que no se escrutó el 5,10 de los votos, los cuales se hará recién en el recuento definitivo que comenzará mañana.

"En 25 años de poder el Gobierno no pudo organizar una elección", cuestionó Juez, que hasta ahora no reconoció la derrota: "Estoy preparado para la derrota, pero no para el manoseo. Si la Justicia confirma que el ganador es Llaryora, lo voy a buscar y lo abrazo", remarcó, y en algunos medios había acusado al oficialismo de haber "repartido droga" para imponerse en los comicios.

Leonardo González Zamar, miembro del Tribunal Electoral provincial, atribuyó a "fallas" en la conectividad y en el sistema de transmisión de datos la demora registrada en el escrutinio provisorio de las elecciones celebradas en Córdoba, aunque puso el acento en que "la transparencia se ha garantizado desde el minuto cero" de los comicios.

En tanto, durante una recorrida en el partido bonaerense de San Isidro, la precandidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC) Patricia Bullrich -la única presidenciable que acompañó a Juez en su búnker- criticó el sistema de recuento de votos al decir que "de inteligencia tenía poco y era bastante artificial".

"Nosotros nos fuimos con Juez a las 2 de la mañana y faltaba un 20% de votos de ciudadanos cordobeses. Al día de hoy faltan contar los votos. Hubo un montón de problemas, escuelas que no tenían conectividad, escuelas que no podían terminar el acta", dijo la exministra de Seguridad en declaraciones a la prensa.

Bullrich respaldó la solicitud de Juez de abrir las urnas y pidió por los "escrutinios definitivos" y que "realmente se cuenten los votos que emitieron los cordobeses". "Juez está dispuesto a reconocer el resultado, pero aún los votos no están del todo contados", aseguró la precandidata.

Además, dijo que "no tiene la menor duda" de que "influyó mucho en el resultado" la iniciativa de incluir en JxC al dirigente peronista no kirchnerista Juan Schiaretti -y líder político de Martín Llaryora-, una propuesta de su adversario en la interna de la coalición, Horacio Rodríguez Larreta.

"Imagínense ustedes que acá todo nuestro equipo de Buenos Aires en el día de mañana, a un dirigente de JxC se le ocurre traer a (Axel) Kicillof. ¿Qué dice nuestra gente? Están todos locos. ¿Cómo es que están compitiendo y van a traer a alguien con el que estamos compitiendo? Tenemos que ser muy claros respecto a qué representamos nosotros", se quejó.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba anunció una investigación a los efectos de "establecer eventuales responsabilidades administrativas en relación con los inconvenientes detectados en la transmisión de datos por parte de la empresa contratada para esa tarea".

Por su parte la vicegobernadora electa, por Radio 10, calificó de "irresponsabilidad grandísima y de falta el respeto a la sociedad cordobesa" los dichos de Juez y añadió que "así sea un por un voto la ciudadanía elige y hay que respetar lo que dice. Parecería ser que Juez no tiene límites".

"Parece que Juez no entiende que la justicia electoral es independiente y que hay que respetarla. A nosotros nos hubiese gustado festejar a las 11 de la noche (del domingo), pero no depende del gobierno provincial ni de nosotros, que somos candidatos", apuntó Prunotto sobre los retrasos en el cómputo de los votos.

También sostuvo que "en el Gran Córdoba sacamos entre 50 y 60 puntos porque se vio cómo gobernó en su momento Juez", quien fue intendente de la capital provincial. "El mismo (Rodrigo) De Loredo (candidato a intendente de Córdoba por Juntos por el Cambio) dijo hace un par de años que la peor intendencia de Córdoba fue la de Juez, y la tildó en su momento de catastrófica".

Prunotto, quien se identifica como radical alfonsinista, afirmó que será "la primera mujer vicegobernadora radical de la provincia" y criticó a la cúpula de la UCR en ese territorio. "En Córdoba cuatro familias que gobiernan el partido lo han convertido en una sociedad anónima para tener cargos", concluyó.