Larreta no le contestó a Bullrich y Morales dijo que frenarán "cualquier intento de desestabilización"

El precandidato a presidente de Juntos por el Cambio (JxC), Horacio Rodríguez Larreta, prefirió hoy no escalar el conflicto con su contrincante en la interna, Patricia Bullrich, quien ayer lo acusó de "ventajero total y oportunista que hace cualquier cosa por un voto", aumentando el grado de tensión en la coalición opositora en el inicio de la campaña electoral con vistas a las PASO del 13 de agosto.

"Nunca contesto ni me meto en acusaciones personales por más que otros u otras lo hagan conmigo. Tomo la unidad como valor primero", dijo Larreta en la ciudad de Corrientes, donde se presentó esta mañana con su compañero de fórmula Gerardo Morales y el gobernador Gustavo Vadés, para exponer sus propuestas en el campo del trabajo.

En ese marco, el jefe de Gobierno porteño sostuvo que, si llega a acceder a la candidatura de Juntos por el Cambio y, luego, a la Presidencia, aquellos que reciben un plan social "deberán anotarse en una bolsa de trabajo y, en el caso de que rechacen el segundo ofrecimiento que se les haga, perderán el plan si no aceptan" el puesto laboral.

En tanto, Larreta prefirió no contestar las acusaciones que ayer hizo Bullrich, quien señaló que "hay límites en una campaña, es un ventajero total, no puede decir algo así de quien fue su jefe político durante tanto tiempo. Me parece muy deleznable".

En ese marco, desde el espacio que lidera el jefe de Gobierno porteño, y refiriéndose a los dichos de la ex ministra de Seguridad durante la gestión de Mauricio Macri, que "no son tiempos de bravuconadas", dijo Maximiliano Ferraro, diputado nacional y presidente de la Coalición Cívica.

Rodríguez Larreta estuvo acompañado por su compañero de fórmula, el gobernador de Jujuy Gerardo Morales, quien acusó al kirchnerismo de haber intentado llevar adelante "un golpe de Estado" contra su provincia.

"Intentaron un golpe de Estado que lo frenamos, como vamos a frenar cualquier intento de desestabilización de un gobierno que busca recuperar la cultura del trabajo y el esfuerzo", dijo durante durante la ronda de preguntas.

"A estos señores del Frente de Todos, que no sé cómo se llaman ahora, pero son los mismos", agregó refiriéndose al cambio de nombre del espacio, ahora Unión por la Patria (UxP), "les decimos que la violencia no es el camino, que no estamos de acuerdo con los cortes de ruta, que no son una medida de protesta sino un delito, y que lo que queremos es garantizar son manifestaciones pacíficas que no vulneren los derechos de los argentinos".