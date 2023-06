Un guiño a Scioli “Va a ganar las Paso”, dijo Aníbal

La disputa por la candidatura presidencial en el Frente de Todos sigue ganando en temperatura. Con el ya inocultable respaldo de ministros cercanos al presidente Alberto Fernández, el embajador en Brasil, Daniel Scioli, está en plena campaña y ayer recibió un fuerte respaldo. “Va a ganar las Paso”, dijo Aníbal Fernández.

Claro que esa definición no fue lo más jugoso que lanzó al aire el ministro de Seguridad. Porque salió a cuestionar al nombre lanzado al ruedo por Cristina Kirchner, Eduardo “Wado” De Pedro. “Nunca gobernó nada”, lo cuestionó Aníbal F.

”A mí sólo me importa Scioli. Es claramente el que hace la diferencia porque tiene el arrastre de su propia figura. Los demás tienen que hacer su historia de la forma que crean. Estoy convencido de que va a ganar la interna”, señaló.

Así, el ex gobernador bonaerense, que intensificó sus recorridas por la Provincia junto a la precandidata a gobernadora Victoria Tolosa Paz, sumó el respaldo de funcionarios cercanos al Presidente en la carrera por lograr que se le permita competir en las Primarias del 13 de agosto contra la lista empujada por el kirchnerismo y Sergio Massa que llevaría a De Pedro.

De hecho, además de Aníbal Fernández al apoyo a Scioli se sumó el canciller Santiago Cafiero. “El combustible del peronismo es el debate. Hay mucho entusiasmo con las propuestas e ideas que están llevando a cabo Daniel Scioli, en el país, y Victoria Tolosa Paz en provincia de Buenos Aires”, destacó.

En tanto, Aníbal Fernández subió el tono al señalar que las Primarias “no son para cagones” y pidió que aquellos que “tengan miedo se vayan a la casa”. Y añadió que ve “muy competitiva” la interna presidencial en el Frente de Todos.

Luego, marcó diferencias con la visión electoral de Cristina Kirchner. “En Argentina hay dos segmentos. No estoy de acuerdo con lo que dijo Cristina de que había tres tercios. Habrá tres manifestaciones políticas pero la verdad es que hay una que representa al peronismo fundamentalmente y todos los partidos que formamos parte del Frente de Todos. Y otros que tienen otras visiones. Yo no me ocupo de ellos”, señaló.

Las declaraciones del ministro de Seguridad buscan robustecer la idea de que el oficialismo tendrá que dirimir candidaturas en las Paso. Scioli, por su parte, dijo que no se bajará y en medio de estos tironeos, el propio De Pedro terminó por admitir que, sin consenso, el oficialismo deberá transitar por un escenario de internas.

Sin embargo, otros actores del Frente de Todos no quieren saber nada con que el Frente de Todos deba ir a resolver el candidato presidencial en las Paso. Por caso, Sergio Massa fue enfático al señalar que “sólo resuelven vanidades políticas”.

Mientras tanto, Scioli y De Pedro trabajan por sus candidaturas y actúan en consecuencia. Ambos funcionarios vienen realizando recorridas y mostrándose, en especial en la Provincia, que reúne el 37% del padrón.