La agenda deportiva del domingo: partidos, horarios y TV

Este domingo tendrá la continuidad de la Liga Profesional Argentina, donde en primer lugar, Gimnasia va a visitar a Unión en Santa Fe y donde San Lorenzo e Independiente se juegan dos paradas bravas ante Colón y Godoy Cruz respectivamente. A su vez, continúan los cuartos de final del Mundial Sub-20, en donde se enfrentarán Corea del Sur ante Nigeria y Estados Unidos ante Uruguay. A continuación eventos, horario y transmisión televisiva.

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

11:00 Unión vs. Gimnasia ESPN Premium

14:00 San Lorenzo vs. Colón TNT SPORTS

17:00 Godoy Cruz vs. Independiente ESPN Premium

21:30 Lanús vs. Atlético Tucumán TNT SPORTS

MUNDIAL SUB 20

14:30 Corea del Sur vs. Nigeria DEPORTV/ TYC SPORTS PLAY

18:00 Estados Unidos vs. Uruguay DEPORTV/ TYC SPORTS PLAY

FINALES DE LA NBA

20:55 Miami Heat vs. Denver Nuggets ESPN 2/ STAR +

LIGA DE ESPAÑA

13:20 Villarreal vs. Atlético Madrid STAR + / ESPN

13:20 Real Sociedad vs. Sevilla ESPN 3/ STAR +

13:20 Osasuna vs. Girona ESPN Extra/ STAR +

13:30 Real Madrid vs. Athletic Bilbao DIRECTV

13:30 Mallorca vs. Rayo Vallecano DIRECTV

15:50 Espanyol vs. Almeria ESPN 3/ STAR +

15:50 Celta vs. Barcelona STAR + / ESPN

16:00 Real Betis vs. Valencia DIRECTV

16:00 Elche vs. Cádiz DIRECTV

16:00 Real Valladolid vs. Getafe DIRECTV

SERIE A

13:20 Napoli vs. Sampdoria ESPN 2/ STAR +

15:50 Udinese vs. Juventus ESPN 2/ STAR +

15:50 Atalanta vs. Monza STAR +

15:50 Lecce vs. Bologna STAR +

15:50 Milan vs. Hellas Verona STAR +

15:50 Roma vs. Spezia STAR +

PRIMERA - NACIONAL

12:00 Nueva Chicago vs. Estudiantes (RC) TYC SPORTS PLAY

15:00 San Telmo vs. Deportivo Morón TYC SPORTS PLAY

15:00 Guillermo Brown vs. Gimnasia y Esgrima TYC SPORTS PLAY

15:30 Defensores Unidos vs. Alvarado TYC SPORTS PLAY

16:00 Aldosivi vs. Ferro TYC SPORTS PLAY

17:00 San Martín (SJ) vs. Flandria TYC SPORTS PLAY

20:10 San Martín de Tucumán vs. Defensores de Belgrano TYC SPORTS PLAY

21:20 Racing (CBA) vs. Quilmes TYC SPORTS PLAY

BRASILEIRAO

16:00 Fluminense vs. RB Bragantino STAR +

16:00 Gremio vs. Sao Paulo STAR +

18:20 Palmeiras vs. Coritiba ESPN 2/ STAR +

18:30 Goiás vs. Cuiabá STAR +

ROLAND GARROS

06:00 Octavos de Final ESPN 2/ STAR +

06:00 Octavos de Final ESPN 3/ STAR +

13:20 Octavos de Final STAR +

15:20 Octavos de Final STAR +

F1 - GP DE ESPAÑA

09:55 Carrera STAR +

COPA DE PORTUGAL

13:15 Braga vs. Porto STAR +

GOLF: THE MEMORIAL TOURNAMENT

15:25 Última Vuelta ESPN Extra/ STAR +

TOP 14 DE FRANCIA

15:55 Lyon vs Bordeaux STAR +

INDYCAR SERIES

16:00 Carrera STAR +

MAJOR LEAGUE RUGBY

18:00 New York Ironworkers vs. Dallas Jackals DIRECTV 2

MLB (MAJOR LEAGUE BASEBALL)

20:00 LA Dodgers vs. NY Yankees ESPN 3/ STAR +