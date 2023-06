Flor Vigna contó detalles de la crisis con Luciano Castro y confesó los motivos de darse otra oportunidad

Sabido es que, días atrás llegaron versiones sobre la pareja revelando que Flor Vigna y Luciano Castro atravesaban una crisis sentimental. Algunos, incluso, se animaron a decir que “se estaban separando, casi sin solución a la vista".

Así, por ese entonces, la cantante se sinceró: “No es de mala, pero esta vez prefiero no decir nada”, dijo sin intención de referirse al respecto. Sin dudas, esas palabras alimentaron los rumores, hasta que el propio actor los desmintió y sostuvo que estaba todo bien entre ellos.

Hoy se supo que dicha crisis en verdad existió y que luego de una profunda charla de pareja, los actores decidieron apostar a su relación y al amor que nació hace casi tres años, cuando se conocieron entrenando en un gimnasio de zona norte, en agosto 2021.

Ahora, Flor admitió que la pareja atravesó una crisis cuando ella dejó El Divorcio, la obra teatral que protagonizaba junto a Luciano Castro, Carla Conte y Pablo Rago. “Una pareja pasa mil millones de cosas y creo que todo se tergiversó cuando yo dejé la obra”, aseguró la cantante luego de afirmar que con el actor siguen juntos y que ahora “está todo bien”.

Por otra parte, destacó el hecho de poder tener la posibilidad de sentarse a hablar con Luciano Castro y enfrentar las adversidades. “Siempre, cuando se plantean esas cosas, lo hacemos con mucho amor también”, y reprodujo algunas de las cuestiones que se plantearon en medio de la crisis de pareja: “Che, ¿es sano seguir?”; Bueno, ¿cómo podemos hacerlo?”.

Finalmente, reveló que uno de los principales motivos es que no estaban encontrando momentos para la pareja en sí. Que se estaban viendo mucho, pero en el marco de la obra de teatro. “No nos estábamos pudiendo ver mucho, estamos muy a mil los dos”, remarcó sobre los distintos proyectos laborales de cada uno y agregó: “Solamente nos veíamos en el teatro, con mucha presión. En el teatro me pasaba que lideraba el proyecto de la música y no me salía todo. Quise hacer todo y no me salió”, aseguró sobre el motivo que la llevó a decidir dejar la obra y enfocarse en su carrera musical.