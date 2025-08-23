Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Opinión |Enfoque

El despliegue militar de EE UU frente a Venezuela

El despliegue militar de EE UU frente a Venezuela

Patrick Fort

23 de Agosto de 2025 | 00:27
Edición impresa

El despliegue de tres barcos de guerra de Estados Unidos cerca de la costa de Venezuela revive viejos rumores de una intervención militar para derrocar a Nicolás Maduro, que a su vez responde con la movilización de tropas.

Tres destructores lanzamisiles se posicionarán en aguas internacionales frente a las costas de Venezuela. “Aprovechemos antes de que lleguen los gringos. ¡Es la última cena!”, bromea un comensal en un restaurante de Caracas. Es el tipo de comentarios que abundan en este país ante una eventual acción militar.

El despliegue representa un nuevo golpe a las relaciones entre ambos países, tensas desde la llegada del chavismo al poder hace 26 años.

El gobierno del presidente Donald Trump asegura que el despliegue militar en el Caribe busca combatir el narcotráfico e impedir la llegada de drogas a su territorio. Además de los barcos, la prensa estadounidenses informó de un plan para enviar también 4.000 marines a la zona.

Washington ofrece así mismo una recompensa de 50 millones de dólares por información que lleve a la captura de Maduro, que por su parte habla de una lucha de “David contra Goliat” ante el “agresor” estadounidense.

El gobernante izquierdista llamó al alistamiento en la Milicia Bolivariana, un cuerpo adscrito a la Fuerza Armada conformado por civiles. Maduro ya antes anunció un plan de seguridad con 4,5 millones de milicianos, una cifra imposible de verificar.

“No saco 4,5 millones de votos en la presidencial, ¿cómo va a tener 4,5 millones de milicianos?”, cuestionó Edward Rodríguez, analista político que trabajó antes con la oposición. Se refiere a la reelección de Maduro para un tercer mandato consecutivo, que la oposición y Washington tacharon de fraudulenta.

¿Es viable una invasión?

Estados Unidos ya hizo despliegues en el Caribe en el pasado. Pero en esta oportunidad coincide con el aumento de la recompensa contra el mandatario venezolano. No se habla de otra cosa en Venezuela, entre bromas y preocupación.

“Si uno no trabaja no come”, dijo Wendy Ramirez, de 35 años, que trabaja en una biblioteca infantil. “Si vamos a esperar por los gringos que lleguen, no llevo comida para la casa”.

“Nosotros somos valientes, fuertes (...) y como hijos de Bolívar responderemos”, indicó Gloria Hernández, jubilada de 70 años.

Mariano de Alba, especialista en geopolítica basado en Londres, ve “poco probable” una invasión. “Puede tratarse de una operación de corte psicológica para tratar de aumentar la presión”.

“Si el gobierno Trump realmente quisiera provocar un cambio de régimen” apostaría por una “acción sorpresa”, añadió De Alba, que indicó además que una invasión militar en Venezuela complicaría su postura para poner fin a la guerra en Ucrania.

Edward Rodríguez llegó no obstante a “analogías inevitables” con este escenario. “Recuerda las imágenes de (el exdictador panameño Manuel) Noriega retando a Estados Unidos y después con el traje naranja de prisionero”.

¿Declaraciones contra quién?

De Alba ve un “beneficio político” para Maduro, que normalmente culpa al “imperio yanqui” de una crisis económica de más de una década.

Hay un “esfuerzo mediático para tratar de resaltar que efectivamente su gobierno está bajo asedio y generar mayor cohesión interna”.

Al mismo tiempo, De Alba identifica el escenario perfecto para nuevas purgas dentro del chavismo, la Fuerza Armada y el arresto de más opositores.

Trump de su lado busca mostrarse “firme” frente a su base, estimó una fuente diplomática, al tiempo que De Alba y Rodríguez coincidieron en que el “momentum” sirve para relanzar a la débil oposición que encabeza María Corina Machado.

“Lo más importante es que el tema Venezuela está de nuevo en la oficina Oval de la Casa Blanca”, destacó Rodríguez.

 

