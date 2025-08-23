Va por un festejo postergado en San Juan

Con la necesidad de recuperarse tras la derrota ante Lanús, Gimnasia visitará está noche desde las 20.00 a San Martín en el estadio Hilario Sánchez de la capital sanjuanina. El árbitro del encuentro será Fernando Espinoza con la asistencia de Juan Pablo Millenaar y Matías Bianchi en las líneas, mienttas que el cuarto árbitro será Jorge Ethen. En Ezeiza estará a cargo del VAR Luis Lobo Medina con la colaboración de Nahuel Viñas. El partido será televisado por ESPN Premium y tendrá transmisión radial por La Redonda.

El equipo de Alejandro Orfila presentaría dos variantes en relación al equipo que perdió frente al Granate. Pedro Silva Torrejón, recuperado de una lesión que lo marginó de dos partidos, regresará al lateral izquierdo de la defensa en lugar de Juan Manuel Villalba, mientras que Lucas Castro tiene grandes chances de ser titular en lugar de Norberto Briasco, que salió lesionado en el último choque disputado en el Bosque. El ingreso del Pata traería también como consecuencia un cambio de sistema para jugar 4-2-3-1.

Gimnasia suma 7 unidades, producto de 2 victorias y una igualdad que le permitieron tomar aire en la pelea por no descender al sacarle 5 puntos de ventaja a Talleres y Aldosivi que hoy disputarían un desempate para conservar la categoría. A la vez, el Lobo se encuentra en zona de clasificación a los playoffs del Clausura, el objetivo tripero para este semestre.

Más allá del once titular, Orfila dispuso también variantes en la lista de futbolistas que viajaron anoche a San Juan. Así, Facundo Di Biasi, Leandro Mamut y Alan Sosa reemplazan a Enzo Martínez, Juan Jesús Yangali y Alejandro Piedrahíta, quien volvió a quedar al margen de la citación por una molestia muscular. Además, como Juan Pintado presenta una molestia,a último momento se sumó a la citación Gonzalo González, aunque todo parece indicar que el uruguayo será de la partida ya que ayer formó parte del último entrenamiento en Estancia Chica.

Por otra parte, en la medianoche del miércoles viajó a Suecia Ivo Mammini, quien jugará en el AIK de ese país escandinavo. El delantero, que se estaba recuperando de una lesión, se vio postergado en la consideración del DT y tenía la decisión tomada de no renovar el contrato que vence en diciembre, por lo que tomó está chance de jugar en el exterior. Gimnasia recibirá 250 mil dólares por la desvinculación del delantero y tendrá el 20% de una futura venta.

El santo sanjuanino viene de rescatar un punto en Córdoba pero sigue muy complicado en ambas tablas, ya que acumula solamente 14 puntos en la Tabla Anual, que hoy lo llevarían a perder la categoría por promedio, ya que el equipo de Leandro Romagnoli está último en ambas tablas. San Martín suma 5 puntos en este torneo y viene de rescatar un punto en su visita a Talleres en Córdoba, con una actuación excelente de su arquero, Matías Borgogno.

El equipo tendrá el regreso de Silva Torrejón y el ingreso de Castro por Briasco