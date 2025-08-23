Va por un festejo postergado en San Juan

Furfaro ratificó su defensa: se desligó de la tragedia, pero está complicado
Son 18 las listas que competirán en la Provincia en las elecciones de octubre
Juan Pablo Skrt: la voz platense que emociona a los All Blacks
Comercios, gastronómicos y empresas, búsqueda de empleo en La Plata: mirá este listado de trabajos pedidos en la Región
Sube el consumo pero cae el precio del maple de huevos en la Ciudad
Las ofertas en El Nene para este fin de semana con 20% de reintegro con Modo
Cuatro candidatos a concejales de La Plata debatieron sobre varios temas
NINI mayorista, una gran expetiencia: fin de semana con estas ofertas
Actividad económica estancada y consumo con resultados dispares
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "El Pollito Pipo", un libro con sonido y para pintar
Los estudios en energías renovables le apuntan hasta al cordón verde
Actividades: día del lector, danzas, taller creativo, feria, newcom y teatro
Aclaración del IPS sobre la publicación de un aumento de haberes
Lo siguen al salir del banco y le roban: “No mires o te limpiamos”
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Visita al peor equipo de la temporada con la necesidad de dejar atrás el mal paso ante Lanús. Vuelve Silva Torrejón por Villalba y Lucas Castro reemplazará al lesionado Briasco
Con la necesidad de recuperarse tras la derrota ante Lanús, Gimnasia visitará está noche desde las 20.00 a San Martín en el estadio Hilario Sánchez de la capital sanjuanina. El árbitro del encuentro será Fernando Espinoza con la asistencia de Juan Pablo Millenaar y Matías Bianchi en las líneas, mienttas que el cuarto árbitro será Jorge Ethen. En Ezeiza estará a cargo del VAR Luis Lobo Medina con la colaboración de Nahuel Viñas. El partido será televisado por ESPN Premium y tendrá transmisión radial por La Redonda.
El equipo de Alejandro Orfila presentaría dos variantes en relación al equipo que perdió frente al Granate. Pedro Silva Torrejón, recuperado de una lesión que lo marginó de dos partidos, regresará al lateral izquierdo de la defensa en lugar de Juan Manuel Villalba, mientras que Lucas Castro tiene grandes chances de ser titular en lugar de Norberto Briasco, que salió lesionado en el último choque disputado en el Bosque. El ingreso del Pata traería también como consecuencia un cambio de sistema para jugar 4-2-3-1.
Gimnasia suma 7 unidades, producto de 2 victorias y una igualdad que le permitieron tomar aire en la pelea por no descender al sacarle 5 puntos de ventaja a Talleres y Aldosivi que hoy disputarían un desempate para conservar la categoría. A la vez, el Lobo se encuentra en zona de clasificación a los playoffs del Clausura, el objetivo tripero para este semestre.
Más allá del once titular, Orfila dispuso también variantes en la lista de futbolistas que viajaron anoche a San Juan. Así, Facundo Di Biasi, Leandro Mamut y Alan Sosa reemplazan a Enzo Martínez, Juan Jesús Yangali y Alejandro Piedrahíta, quien volvió a quedar al margen de la citación por una molestia muscular. Además, como Juan Pintado presenta una molestia,a último momento se sumó a la citación Gonzalo González, aunque todo parece indicar que el uruguayo será de la partida ya que ayer formó parte del último entrenamiento en Estancia Chica.
Por otra parte, en la medianoche del miércoles viajó a Suecia Ivo Mammini, quien jugará en el AIK de ese país escandinavo. El delantero, que se estaba recuperando de una lesión, se vio postergado en la consideración del DT y tenía la decisión tomada de no renovar el contrato que vence en diciembre, por lo que tomó está chance de jugar en el exterior. Gimnasia recibirá 250 mil dólares por la desvinculación del delantero y tendrá el 20% de una futura venta.
El santo sanjuanino viene de rescatar un punto en Córdoba pero sigue muy complicado en ambas tablas, ya que acumula solamente 14 puntos en la Tabla Anual, que hoy lo llevarían a perder la categoría por promedio, ya que el equipo de Leandro Romagnoli está último en ambas tablas. San Martín suma 5 puntos en este torneo y viene de rescatar un punto en su visita a Talleres en Córdoba, con una actuación excelente de su arquero, Matías Borgogno.
LE PUEDE INTERESAR
Estudiantes, ahora, piensa en las otras copas
LE PUEDE INTERESAR
Clásico rosarino y San Lorenzo ante Instituto
El equipo tendrá el regreso de Silva Torrejón y el ingreso de Castro por Briasco
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí