La agenda completa para disfrutar este sábado en La Plata

En partido chato y parejo, Gimnasia empata 0 a 0 con San Martín de San Juan
Los Pumas y otro triunfo para la historia ante los poderosos All Black: les ganaron por primera vez en Argentina
El cimbronazo en la Rosada, el posible impacto en la Provincia y una disputa sin tregua
Escándalo de los audios y las coimas: la Justicia acelera la investigación y peritan los teléfonos
“Tirate o te doy un tiro”: el viaje del horror para un chofer que levantó pasajeros cerca de la megatoma en La Plata
Médicos bonaerenses aceptaron el aumento en paritarias: por categorías, así quedan los salarios de la Salud
Manteros del Parque Saavedra fueron relocalizados en el Paseo de Compras de Villa Elvira
Clásico soñado para Fideo: con gol de Di María, Rosario Central le ganó a Newell’s
La bronca de la madre del platense Ian Moche por las presuntas coimas en discapacidad
Elecciones bonaerenses: realizaron el simulacro en el centro de cómputos
“El fentanilo pudo haber explotado" y "escondieron reactivos vencidos": más chats del personal del laboratorio
La Plata: fuerte operativo policial y tensión por la presencia de manteros en Meridiano V
Profundo dolor: un docente de la UNLP murió durante una asamblea por salarios y medidas de fuerza
VIDEO.- Fantino estalló por las presuntas coimas en el Gobierno: "Si chorearon que vayan a Guantánamo"
Otra tragedia en la Ruta 5: choque frontal y tres muertos en Pehuajó
Panorama económico: el mercado argentino se fue otra vez a la banquina
De Miami a un campo bonaerense: la boda de Tini y De Paul va tomando color
La salud de El Polaco: grabó un video desde el hospital y contó detalles
El mapa de cortes y desvíos para los próximos días en La Plata
Incendio arrasó con una casilla en la Megatoma de Los Hornos: "Comenzó por una estufa"
Extrema tensión en La Plata: un hombre intentó arrojarse del puente en medio del fuerte operativo policial por los manteros
Dolor en Berisso: murió histórica integrante de la colectividad ucraniana y postergan el festejo de hoy
Milei, junto a Karina en Rosario: evitó hablar de las presuntas coimas y le apuntó a "sodomitas del capital, orcos y kukas"
Comercios, gastronómicos y empresas, búsqueda de empleo en La Plata: mirá este listado de trabajos pedidos en la Región
Cambio del huso horario en el país: sensación de "jet lag" y otras consecuencias que podría causar
¡Súper Cartonazo de $9.000.000! Los números que salieron hoy sábado en EL DIA
NINI mayorista, una gran experiencia: fin de semana con estas ofertas
Las ofertas en El Nene para este fin de semana con 20% de reintegro con Modo
Carnicerías, el descuento más esperado de Cuenta DNI: este sábado, el último del mes con la promo
HOY
MÚSICA
Ángela Leiva.- A las 21.30 en el Coliseo Podestá, 10 entre 46 y 47.
Ricardo Parisi.- A las 21 en La Vermucería, 16 y 65. Melódicos y bailables.
La Rodriguera.- A las 21 en en Raíces del Dawson, Calle 2 (Nueva York) y 169 (Marsella), Berisso, con Edgardo “Chino” Rodríguez, Carolina Arauz, Pablo Tieri y Pili Peralta. Además, Vanina Rivarola junto a Emiliano Navazo.
Quinteto Aurealis.- A las 20 en el Teatro de Cámara de City Bell, diagonal Urquiza entre 462 y 464, el conjunto integrado por Marisa Schmidt, oboe, Rubén Molinari, clarinete, Jaría J.Gómez,saxofón, Mariana Larrubia, clarón y Matías Valente, fagot, ofrecerá obras de Mozart, Mendelssohn, M. de Falla, Schumann y Grieg.
Noche de perlas.- A las 21 en Colibrí, diagonal 77 entre 5 y 6, cumbia y fiesta.
Café Coral.- A las 19 en el hall central de Estación Provincial Meridiano V, 17 y 71, con la participación de Coro Voces Unidas con dirección de Max Ge y Coro Mixto Chascomús con dirección de Oreste Chlopeki. Entrada libre y gratuita.
Dúo Attaguile - González.- A las 19 en la Sociedad Médica de La Plata, 50 entre 2 y 3, concierto de cello y piano.
La Delio Valdez.- A las 21 en Atenas, 13 entre 58 y 59.
TEATRO
Fauna Postal.- A las 21 en Dynamo, 17 y 68.
Dalia Gutmann.- A las 21 en el Teatro Bar, 43 entre 7 y 8.
A contrapelo.- A las 21 en El Altillo del Sur, 1 y 67, con dramaturgia y dirección de Analía Aristegui.
Humorísimas.- A las 22.30 en Buena Vista, 51 entre 18 y 19, espectáculo de transformismo y humor, en el marco de los festejos por los 22 años de la compañía.
Bailó toda la noche, tomó agua fría y se murió.- A las 21 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21, con dramaturgia y dirección de Canela Corno.
La Leona.- A las 21 en Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40, con dramaturgia y dirección de Gastón Marioni.
Lo Lumvrise: locos recuerdos.- A las 21 en La Nonna, 3 esquina 47.
Mi padre: cuando el amor todo lo puede.- A las 20 en El Escape, 44 entre 23 y 24, con las actuaciones de Miguel Jordan y Mariano Fernández.
Bye Bye.- A las 21 en la Comedia de la Provincia de Buenos Aires, 12 entre 62 y 63. Gratis. Las entradas se entregan desde una hora antes.
La Jabonería de Vieytes y Josefa (una historia nunca ocurrida).- A las 19.30 en Salita tres suelos, 41 entre 11 y 12, con las actuaciones de Adriana Gentilcore y Gabriel Lugones.
La Prudencia.- A las 21.30 en La Alborada, 58 entre 10 y 11, de Claudio Gotbeter, bajo la dirección de Romi Lonigro.
Trío Magnolia, seremos presentadoras o no seremos nada.- A las 21 en Casa Hereje, 40 entre 14 y 15, con Eugenia Molinuevo, Soledad Morales y Agusta Bermúdez.
Vacío - improvisación teatral dirigida en vivo.- A las 21 en Área Chica, boulevard 83 nro 403, esquina 34, dirigida en vivo por el Pollo Canevaro y Federico Aimetta. Antes: comidas y vinos a cargo de @Vinoclu.
Las Olas (des)conociendo a Coriolano.- A las 19 en el Centro Cultural Viejo Almacén El Obrero, 13 y 71. Dirección: Claudio Cogo.
Fakeland S.A.- A las 21 en Centro Cultural Viejo Almacén El Obrero, 13 y 71, con dirección de Alejandro Santucci.
DANZA
Compartimos, un sueño llamado Argentina.- A las 17.30 en el Círculo Trentino, 18 entre 37 y 38, a cargo de María Vittoria Barrella y música en vivo de Lorenzo Bernardini. Gratis.
INFANTILES
Her-Malos al ataque.- A las 17 en La Alborada, 58 entre 10 y 11, a cargo de Artex100pre.
MAÑANA
MÚSICA
Ricardo Parisi.- A las 12 en Raíces, 2 y 169, Berisso, melódicos y bailables.
Trío Ginastera.- A las 18 en la Sala Piazzolla del Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10. La agrupación formada por Xavier Inchausti (violín), José Araujo (violoncello) y Marcelo Balat (piano) interpretará obras de Tchaikovsky y Shostakóvich. Entrada gratuita con reserva online.
Trío Piccorgan.- A las 17 en la nave central de la Catedral, 14 entre 51 y 53. El trío español se presenta en el marco de una gira por Argentina como parte del Ciclo de Música de Órgano Catedral. Gratis.
Concierto en la Peña de las Bellas Artes.- A las 18 en 49 entre 12 y 13 se presentará el Quinteto de Vientos integrado por Ailén Mendizábal, flauta, Gustavo Morabito, oboe, Valentina Lluch, clarinete, Salvador Guido, corno y Facundo Diaz, fagot. Interpretarán obras de Eugene Bozza el Scherzo para Quinteto de vientos Op. 48 y de August Klughardt su Quinteto op. 79. En la segunda parte y con el músico invitado Pablo Loudet en guitarra. Entrada libre y gratuita.
TEATRO
Betty Godt.- A las 19 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5, con dirección de Cynthia Pierce.
Bye Bye.- A las 20 en la Comedia de la Provincia de Buenos Aires, 12 entre 62 y 63. Gratis. Las entradas se entregan desde una hora antes.
Con el Cuchillo Entre los Dientes.- A las 19 en Centro Cultural Viejo Almacén El Obrero, 13 y 71, con dirección de Diego de Miguel.
El principio de Arquímedes.- A las 18.30 en Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40, con dramaturgia de Josep María Miró y dirección de Sara Mon.
Jubilación, grotesco futurista.- A las 20 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21.
El cuarto de Verónica.- El domingo a las 20 en el Coliseo Podestá, 10 entre 46 y 47.
Jocker.- A las 19 en Dynamo, 17 y 68.
INFANTILES
Viajando al Mundo de los Cuentos.- A las 16 en Sala Armando Discépolo, 12 entre 62 y 63. Entrada libre y gratuita. Se retiran una hora antes de la función.
Perritos al rescate.- A las 16 en La Nonna, 3 esquina 47.
Mañana a las 21 en Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40, se ofrece “La Leona”: Una madre, situada en la geografía de los bordes sociales, mientras espera que la dejen ver a su hijo; recorre una historia de vida signada por la lucha, el coraje, la honra; pero también por una sucesión de desencuentros que la llevan al límite del desmoronamiento. Una mujer que se resiste a la predestinación y a la herencia de clase, que cae y empuja.
Mañana a las 16 en La Nonna se presenta “Perritos al rescate”, nuevo espectáculo de Leo Ringer que lleva al escenario qué significa tener el derecho y los medios para cuidar y compartir el espacio y la oportunidad, en caso necesario, de brindar el apoyo participando en las decisiones a fin de contribuir a la construcción de una sociedad mejor. “Perritos al rescate” es una oportunidad aprender jugando.
“La Leona”: el amor de una madre nunca se rompe
“Perritos al rescate”: teatro musical para los chiquitos
