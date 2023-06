Confesión a fondo de Paula Chaves sobre los motivos de la pelea con Mariano Iúdica: "Era un bocón"

Ahora, Paula Chaves se refirió al rumor de una supuesta enemistad con Mariano Iúdica. Así, la mujer de Pedro Alfonso reveló que estuvieron enfrentados pero que luego lo perdonó. “A mí se me pasa el enojo de verdad. En su momento estuve enojada, muy enojada, no lo podía ni ver. Nos cruzamos en un Martín Fierro. Nos abrazamos y hablamos. Era muy bocón”, dijo al respecto, al tiempo que agregó: “Dijo algo de vos que no te gustó, no me acuerdo bien, pero en una comida de un elenco en Villa Carlos Paz, Pedro se levantó de la mesa y cuando él se fue, me dijo que Pedro no quería trabajar conmigo”, confesó.

Asimismo, Paula señaló que Mariano Iúdica tenía “tejes raros”. “Ahí me di cuenta que estaba diciendo algo por decir, por bocón, y me calenté. Le hice la cruz”, remarcó y agregó: “Me dijo que nosotros no habíamos trabajado nunca juntos porque Pedro no quería”, señaló.

Por último, vale recordar que, días atrás y respecto a peleas o entredichos entre figuras del ambiente, Paula se refirió a una supuesta enemistad entre su marido y José María Listorti, sucedido seis años atrás, en la última película que protagonizaron Pedro Alfonso y José María Listorti. “En su momento (Pedro) sintió que no estaba tan de acuerdo en algunas cosas de la película y él se retrae, entra como en un estado en el que prefiere ir, cumplir y no involucrarse por demás”, dijo sobre el distanciamiento entre los hombres.