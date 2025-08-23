Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |En 18 meses, nuevo acceso a la autopista

Llaman a licitación para la bajada en City Bell

Llaman a licitación para la bajada en City Bell

La conexión de la autopista y el centenario, según el proyecto / aubasa

23 de Agosto de 2025 | 01:02
Edición impresa

Aubasa anunció ayer el llamado a licitación para la obra de la nueva bajada de la Autopista Buenos Aires- La Plata en City Bell, que se deberá construir en un plazo de 18 meses a partir de “fin de año”, cuando se calcula que estará resuelto ese concurso y la adjudicación de los trabajos para los cuales se prevé una inversión de 23 millones de dólares, se anunció desde la compañía estatal que controla la vía.

Los detalles se presentaron en un acto en la sede del club Banco Provincia, en City Bell, con presencia de dirigentes de instituciones de la zona y funcionarios.

José Arteaga, titular de Aubasa, definió al proyecto como reparador de “una deuda histórica con la ciudad capital”. Además de la bajada, plantea un empalme de 2 kilómetros con el Camino Centenario, en una zona semi rural junto al arroyo Martín, pasando sobre las vías del Roca y desembocando frente al Parque Ecológico. “Una de las obras más complejas, emblemáticas e importantes en la historia de Aubasa”, definió Arteaga.

El cambio impactará en la dinámica vehicular de la zona Norte y en particular “va a descomprimir la calle 415. Le va a volver a dar tranquilidad a a la comunidad de Villa Elisa”, dijo. Por su parte, el intendente Julio Alak indicó que la obra “no solo facilita la vida cotidiana de miles de vecinos, sino que también potencia la actividad económica y turística”. El proyecto, que beneficiará a más de 36.000 usuarios y generará alrededor de 100 puestos de trabajo directos e indirectos.

 

