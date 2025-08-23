Furfaro ratificó su defensa: se desligó de la tragedia, pero está complicado
Son 18 las listas que competirán en la Provincia en las elecciones de octubre
Juan Pablo Skrt: la voz platense que emociona a los All Blacks
Comercios, gastronómicos y empresas, búsqueda de empleo en La Plata: mirá este listado de trabajos pedidos en la Región
Sube el consumo pero cae el precio del maple de huevos en la Ciudad
Las ofertas en El Nene para este fin de semana con 20% de reintegro con Modo
Cuatro candidatos a concejales de La Plata debatieron sobre varios temas
NINI mayorista, una gran expetiencia: fin de semana con estas ofertas
Actividad económica estancada y consumo con resultados dispares
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "El Pollito Pipo", un libro con sonido y para pintar
Los estudios en energías renovables le apuntan hasta al cordón verde
Actividades: día del lector, danzas, taller creativo, feria, newcom y teatro
Aclaración del IPS sobre la publicación de un aumento de haberes
Lo siguen al salir del banco y le roban: “No mires o te limpiamos”
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Un nuevo episodio de inseguridad golpeó a la localidad de Lisandro Olmos en la mañana del pasado viernes.
Un jubilado de 73 años fue sorprendido por dos delincuentes cuando caminaba por la calle 44, entre 197 y 199.
Hacía tan solo unos minutos el damnificado había salido del banco en donde se había presentado para retirar el dinero correspondiente a su jubilación.
Todo apunta a que, cuando salió, quedó en la mira de un asalto calculado y con una brutal precisión.
La secuencia ocurrió cerca de las 10:30, en plena luz del día y en una zona de tránsito habitual de vecinos.
Cómo se indicó, apenas salió de la entidad bancaria advirtió que un hombre y una mujer se le acercaban a pie con una determinación que pronto se transformó en amenaza. No hubo margen para dudas: lo tenían marcado desde el inicio.
LE PUEDE INTERESAR
Cae una temible banda que atacaba en La Plata
LE PUEDE INTERESAR
Millonaria estafa virtual a una jubilada de 84 años
El asaltante masculino, de unos 55 años, delgado, con cabello y barba canosa, fue quien tomó la iniciativa. De entre sus ropas sacó un arma de fuego y la exhibió sin titubeos, apuntando con calma, como quien repite un libreto ensayado.
A su lado, la cómplice —una mujer rubia, de alrededor de 60 años— reforzaba la intimidación con una presencia firme, sin necesidad de más palabras que las que acompañaron la amenaza.
“Dale, camina derecho y no te des vuelta, porque si no te limpiamos”, le espetaron en tono seco, cortante, sin alzar la voz pero con la contundencia de quien conoce la receta para infundir miedo. En ese instante, el jubilado entendió que su vida dependía de estos sujetos.
El hombre, que llevaba encima 500.000 pesos en efectivo producto de la jubilación y una alianza de oro, acató sin resistencia. No hubo golpes ni violencia física directa. Pero la garantía de ello era que entregara sus pertenencias.
Los delincuentes actuaron con frialdad. Tras recibir el botín, se alejaron a pie, tal como habían llegado, perdiéndose entre las calles del barrio con la misma naturalidad con la que habían irrumpido en la escena. La víctima quedó inmóvil durante segundos, paralizado por el shock, mientras el eco de la amenaza aún resonaba en su memoria.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí