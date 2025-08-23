Furfaro ratificó su defensa: se desligó de la tragedia, pero está complicado
Son 18 las listas que competirán en la Provincia en las elecciones de octubre
Juan Pablo Skrt: la voz platense que emociona a los All Blacks
Comercios, gastronómicos y empresas, búsqueda de empleo en La Plata: mirá este listado de trabajos pedidos en la Región
Sube el consumo pero cae el precio del maple de huevos en la Ciudad
Las ofertas en El Nene para este fin de semana con 20% de reintegro con Modo
Cuatro candidatos a concejales de La Plata debatieron sobre varios temas
NINI mayorista, una gran expetiencia: fin de semana con estas ofertas
Actividad económica estancada y consumo con resultados dispares
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "El Pollito Pipo", un libro con sonido y para pintar
Los estudios en energías renovables le apuntan hasta al cordón verde
Actividades: día del lector, danzas, taller creativo, feria, newcom y teatro
Aclaración del IPS sobre la publicación de un aumento de haberes
Lo siguen al salir del banco y le roban: “No mires o te limpiamos”
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La evolución de la tecnología moderna, inevitablemente exige una transformación en la forma en que generamos, creamos y consumimos productos. Por esta razón, las investigaciones en energía renovable, que conducen hacía un menor impacto en el medio ambiente, van ganando cada vez más terreno en la Región.
En este contexto, La Plata cuenta con varios estudios que buscan generar prácticas vecinales más amigables y ecológicas.
Una de las más llamativas es el desarrollo de “lámparas LED” para mejorar la producción de plantines y cultivos en Buenos Aires. El equipo de investigación, a cargo del Laboratorio de Acústica y Luminotecnia (LAL), perteneciente a la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC), es financiado por la convocatoria Ciencia y Tecnología en Energías Bonaerenses (CyTEB), y fue impulsada por la CIC y el programa Provincial de Incentivos a la Generación de Energía Distribuida (PROINGED).
Involucrando a investigadores del Centro de Investigaciones en Fitopatologías (Cidefi) de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la UNLP, algunos de sus objetivos son el ahorro energético, la aceleración del crecimiento de las plantas y la extensión de sus períodos de conservación. Esta solución, no solo ayudaría a al cordón frutihortícola platense, sino también a la producción de otros municipios del Conurbano bonaerense.
Ese y otros trabajos tienen epicentro en el nuevo Centro Bonaerense de Energías Renovables (Centenario, 505 y 508) de la CIC.
El nuevo espacio, de reciente inauguración y con la finalidad de constituirse en centro demostrativo de prácticas sustentables, tiene como objetivo fomentar los estudios en áreas estratégicas vinculadas con temas clave para la Provincia, como celdas solares, desarrollo de electrodos para baterías de litio, obtención y almacenamiento de hidrógeno y transformación de plásticos de desecho en combustibles.
LE PUEDE INTERESAR
Ucranianos celebran 101 años de historia regional
LE PUEDE INTERESAR
Llaman a licitación para la bajada en City Bell
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí