Los estudios en energías renovables le apuntan hasta al cordón verde

La evolución de la tecnología moderna, inevitablemente exige una transformación en la forma en que generamos, creamos y consumimos productos. Por esta razón, las investigaciones en energía renovable, que conducen hacía un menor impacto en el medio ambiente, van ganando cada vez más terreno en la Región.

En este contexto, La Plata cuenta con varios estudios que buscan generar prácticas vecinales más amigables y ecológicas.

Una de las más llamativas es el desarrollo de “lámparas LED” para mejorar la producción de plantines y cultivos en Buenos Aires. El equipo de investigación, a cargo del Laboratorio de Acústica y Luminotecnia (LAL), perteneciente a la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC), es financiado por la convocatoria Ciencia y Tecnología en Energías Bonaerenses (CyTEB), y fue impulsada por la CIC y el programa Provincial de Incentivos a la Generación de Energía Distribuida (PROINGED).

Involucrando a investigadores del Centro de Investigaciones en Fitopatologías (Cidefi) de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la UNLP, algunos de sus objetivos son el ahorro energético, la aceleración del crecimiento de las plantas y la extensión de sus períodos de conservación. Esta solución, no solo ayudaría a al cordón frutihortícola platense, sino también a la producción de otros municipios del Conurbano bonaerense.

Ese y otros trabajos tienen epicentro en el nuevo Centro Bonaerense de Energías Renovables (Centenario, 505 y 508) de la CIC.

El nuevo espacio, de reciente inauguración y con la finalidad de constituirse en centro demostrativo de prácticas sustentables, tiene como objetivo fomentar los estudios en áreas estratégicas vinculadas con temas clave para la Provincia, como celdas solares, desarrollo de electrodos para baterías de litio, obtención y almacenamiento de hidrógeno y transformación de plásticos de desecho en combustibles.