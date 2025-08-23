El tránsito se cobró la vida de otro motociclista

La inseguridad vial continúa siendo uno de los problemas más graves en la región de La Plata, Berisso y Ensenada. Cada año, decenas de siniestros de tránsito terminan en lesiones graves o muertes, y las estadísticas muestran que los motociclistas son los principales afectados. La combinación de exceso de velocidad, imprudencia, descuido en el uso de elementos de seguridad y la falta de control en zonas de alto tránsito convierte cada viaje en un riesgo latente que se sigue cobrando vidas.

En este alarmante contexto, ayer por la tarde un nuevo accidente fatal volvió a poner en evidencia esta problemática. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Berisso informó que un hombre de 49 años, identificado como Diego Alberto Ruaben y domiciliado en Necochea, sufrió un grave accidente mientras circulaba por la avenida Génova, a la altura de la rotonda René Favaloro, ingresando a dicha ciudad.

Según los primeros reportes, el motociclista no llevaba colocado el casco reglamentario y se desplazaba a gran velocidad, lo que terminó agravando las consecuencias del siniestro luego de lo que significó el brutal impacto.

El incidente ocurrió cuando Ruaben, por causas que aún se investigan, perdió el control de su motovehículo, una Zanella XTZ azul, despistando y chocando violentamente contra un poste. Personal policial del Comando de Patrullas y del área de Seguridad Vial, junto a inspectores municipales, trabajó en el lugar preservando la escena y asegurando los elementos del accidente. Además, se solicitó la colaboración del Centro Operativo de Monitoreo (COM) para recopilar imágenes que permitan esclarecer las circunstancias del hecho.

Una ambulancia del SAME asistió de inmediato al motociclista y lo trasladó al hospital local con una grave herida en la cabeza. Pese a los esfuerzos médicos, Ruaben sufrió un paro cardiorrespiratorio y falleció pocas horas después, según informó la UFI 14, que intervino bajo la carátula de homicidio culposo. Durante las diligencias, se incautaron el motovehículo, un celular y otros elementos personales de la víctima, mientras se continúa con el análisis de cámaras de seguridad de la zona.

Cifras alarmantes

Con esta muerte, ya son seis las víctimas fatales registradas en siniestros viales durante el mes de agosto en la región, y la número 46 en lo que va del 2025, una cifra que evidencia la magnitud del problema y la falta de soluciones efectivas frente a una situación que se repite semana tras semana.

El trágico episodio vuelve a poner sobre la mesa la necesidad urgente de reforzar las medidas de prevención vial. La circulación a alta velocidad y la falta de casco son factores recurrentes en los accidentes fatales que involucran motociclistas, y cada incidente sirve como advertencia de que la seguridad depende tanto de la concientización de los conductores como de controles efectivos por parte de las autoridades.

Vecinos de la zona y usuarios de la rotonda Favaloro señalan que los accidentes son frecuentes en ese punto, donde el tránsito rápido y la falta de señalización adecuada aumentan los riesgos. Para muchos especialistas en seguridad vial, hechos como el ocurrido con Ruaben refuerzan la necesidad de campañas educativas, controles de velocidad más estrictos y un trabajo coordinado para proteger a los usuarios más vulnerables de la vía, especialmente a quienes circulan en motocicletas, que representan un alto porcentaje de las víctimas fatales en la región.