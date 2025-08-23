Cae una temible banda que atacaba en La Plata

Furfaro ratificó su defensa: se desligó de la tragedia, pero está complicado
Atraparon a delincuentes con antecedentes que cometían entraderas en viviendas de la Ciudad. Fue hallado un botín millonario
Un importante operativo permitió desarticular en La Plata a una organización delictiva que se dedicaba a cometer entraderas y que, según confirmaron las fuentes, tenía en su haber antecedentes por robos agravados, automotores y portación ilegal de armas.
La investigación se inició a partir de una denuncia radicada el 30 de julio, tras un violento asalto ocurrido en una casa de 48 entre 28 y 29. Allí, una mujer de 56 años fue sorprendida por al menos cinco ladrones encapuchados y armados que ingresaron a la fuerza por la parte trasera de la propiedad.
El avance de la pesquisa se dio gracias al análisis de cámaras de seguridad privadas. Entre los involucrados, apareció un joven de 23 años., quien había sido detenido el 27 de julio a bordo de un Toyota Corolla con pedido de secuestro por un robo en Lanús.
Con las pruebas reunidas, el Juzgado de Garantías N° 6 dispuso cinco allanamientos en distintos domicilios. Los procedimientos se realizaron en viviendas de las calles 145 entre 47 y 49, 155 entre 46 y 50, 50 y 164, y en la intersección de 78 y 22. El cálculo final del botín secuestrado ascendió a $12,7 millones.
