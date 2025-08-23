Juan Pablo Skrt: la voz platense que emociona a los All Blacks

Furfaro ratificó su defensa: se desligó de la tragedia, pero está complicado
El cantante local volverá a entonar el himno del seleccionado neozelandés en su nuevo choque contra Los Pumas. “Es un honor y un compromiso muy grande”, dice
Será la quinta vez que Juan Pablo Skrt, cantante platense de reconocida trayectoria internacional, interprete el himno de Nueva Zelanda. Esta tarde, en el estadio de Vélez Sarsfield, saldrá al campo para entonar la canción patria de los All Blacks en su nuevo enfrentamiento contra Los Pumas, en el marco del Rugby Championship. La cuarta ocasión había sido la semana pasada en el Mario Alberto Kempes de Córdoba.
“Para mí es un honor y un compromiso muy grande”, asegura Skrt en diálogo con EL DIA, al referirse a la posibilidad de representar con su voz a la que define como “la mejor Selección de rugby del mundo”, los All Blacks.
“God Defend New Zealand” (“Dios defienda a Nueva Zelanda”), declarado himno nacional en 1940, es una de las dos canciones patrias oficiales del país, junto a “God Save the King”. Su letra fue escrita por el poeta irlandés Thomas Bracken en 1876, mientras que la música pertenece a John Joseph Woods. Tiene la particularidad de cantarse en los dos idiomas oficiales del país: inglés y maorí, algo que lo convierte en único y distinto de la mayoría de los himnos del mundo. Con un tono solemne y cierta impronta de marcha naval, busca transmitir unidad, respeto y la profunda identidad bicultural del país oceánico.
“Es muy difícil”, admite el cantante platense, que también ha interpretado el himno argentino para Los Pumas y el de otras selecciones de rugby como Australia e Inglaterra. La UAR (Unión Argentina de Rugby), que lo convoca en esta ocasión para honrar a los All Blacks, confía en su experiencia y profesionalismo.
Skrt cuenta que hace años aprendió la letra por fonética, siempre bajo el asesoramiento de los agregados culturales de la embajada y de la Unión Neozelandesa de Rugby. “Son muy cuidadosos de que no cometas algún error, tiene que estar todo muy prolijo”, revela el artista, quien se interesó en comprender el significado de la letra, que invoca la protección divina sobre la nación y su pueblo.
Esta tarde, desde las 18.10, entonará el himno acompañado por la Fanfarria de Granaderos del Alto Perú, mientras que Julia Zenko será la encargada de cantar la canción patria argentina. La semana pasada fue Juan Fuentes, ex Huayra, el que cantó para Los Pumas.
Skrt vivirá esta interpretación con la emoción a flor de piel, pensando que tal vez sea la última vez que lo haga porque “todo tiene su ciclo”, dice en tono reflexivo. Por eso, asegura que disfrutará al máximo al volver a salir a la cancha para vivir una experiencia multitudinaria.
“La semana pasada, en el Mario Kempes, había nada más y nada menos que 55 mil personas (y varios millones mirándolo por televisión) y prácticamente no te escuchás cuando cantás porque el murmullo de la gente es tan fuerte que parece tapar todo. Es una experiencia increíble”, relata Skrt. El cantante asegura que cuando ha tenido el honor de interpretar nuestro himno “directamente no me escuchaba nada”, dice, entre risas, y en ese marco agradece el refuerzo que tendrá hoy de los Granaderos: “van a estar atrás mío tocando a toda banda”.
El cantante destaca que en el momento de los himnos extranjeros el “respeto es absoluto” y celebra que durante la transmisión telvisiva se enfoque no solo al intérprete sino también a los jugadores: “Eso es muy bonito. De hecho, en Córdoba, yo escuchaba a los All Blacks que estaban atrás mío cantando el himno, y fue muy emocionante”.
Nacido en La Plata, Juan Pablo Skrt comenzó sus estudios musicales bajo la guía de la familia Favero. A los 21 años inició su actividad como cantante profesional y llegó a presentarse en los principales teatros de Argentina y Europa.
De regreso en el país, incursionó en televisión y en el teatro de varieté, donde se destacó junto a su colega Daniel Fernández (fallecido en 2015) con la primera experiencia de combinar la lírica y el humor musical en formato masivo. El Dúo Los Tenores se convirtió en todo un suceso y, recientemente, su espíritu volvió a los escenarios con nuevos intérpretes pero bajo la dirección y supervisación de Skrt.
“Es un honor y un compromiso muy grande interpretar el himno de la mejor Selección de rugby del mundo”
Entre sus trabajos más destacados se encuentra su protagónico en la producción original de Londres en Argentina de “El Fantasma de la Ópera” en 2009. Además, fue miembro del cuerpo estable del Teatro Argentino, y posteriormente escribió y protagonizó sus propios espectáculos musicales.
Esta tarde, Skrt, estará no solo representando a Nueva Zelanda sino, también, a los platenses en tanto su voz se escuchará en todas partes del mundo. Su interpretetación se podrá ser en vivo y en directo a través de la pantalla de cable de ESPN y también estará disponible para los suscriptores del servicio Disney+.
los all blacks, el sábado pasado, durante la interpretación de juan pablo skrt del himno de nueva zelanda en el estadio mario kempes / ab
juan pablo skrt volverá hoy al estadio josé amalfitani para entonar el himno nacional de nueva zelanda para los all blacks
