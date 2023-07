Camila Homs dio detalles de su relación con el jugador de Estudiantes, José Sosa: "Nuestros hijos ya se conocieron"

La relación entre Camila Homs y el actual futbolista de Estudiantes, José Ernesto Sosa, viene "viento en popa". Así lo definió la propia protagonista en diálogo con el programa "Socios del Espectáculo".

“Está todo viento en popa. Nuestros hijos ya se conocieron y estamos súper bien, muy contentos”, señaló la ex de Rodrigo De Paul.

A su vez, confesó como se conocieron con Sosa y aseguró no saber que era futbolista: "Cuando lo vi, no sabía que era futbolista, después me enteré, pero no porque me lo haya dicho él. Me enteré por el entorno, porque teníamos una amiga en común”.

“La verdad todo muy bien. Estamos muy contentos”, culminó Homs con una sonrisa en su rosto.