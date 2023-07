Murió Bo Goldman, guionista ganador del Oscar por "Atrapado sin salida"

Lamentablemente, el guionista Bo Goldman, ganador de dos premios Oscar por "Atrapado sin salida" y "Melvin y Howard", y nominado por "Perfume de mujer", murió a los 90 años en Helendale, California. Así lo confirmó su yerno, el director Todd Field, al diario New York Times, aunque no brindó detalles sobre las causas del deceso.

Goldman tuvo sus inicios en los años `50 como guionista en series televisivas y como adaptador de algunas obras a comedias musicales, sin embargo alcanzó reconocimiento recién en los `70 con el popular filme protagonizado por Jack Nicholson, su primera labor para el cine.

Vale recordar que, el mencionado guionista fue seleccionado por el director Milos Forman para trabajar sobre la novela de Ken Kesey luego de ver su guion de "Donde hay cenizas", que recién llegaría a la pantalla grande en 1982 dirigida por Alan Parker.

Goldman solo cobró 8 mil dólares por "Atrapado sin salida" pero el éxito de la película cambió su suerte y lo convirtió en uno de los escritores más buscados de Hollywood. Y además de los mencionados trabajos que obtuvieron reconocimiento de la Academia, el escritor fue responsables de filmes como "La rosa", protagonizada por Bette Midler; "Swing Shift", comedia de Jonathan Demme; "City Hall" y "¿Conoces a Joe Black?", entre tantas.

También fue responsable de otros guiones no acreditados, como el caso de "Dick Tracy" y "La tormenta perfecta", a la vez que rechazó participar en otras producciones que resultaron grandes éxitos como "Ragtime", "Kramer vs. Kramer" y "Gente como uno": "Escribir guiones no es un oficio, es un arte. Se necesita la sensibilidad de un artista. Muchos grandes escritores que son novelistas o periodistas no pueden hacerlo", había manifestado Goldman en una entrevista de 1996, cuando ya era considerado uno de los mejores de su generación.