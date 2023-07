El 75 por ciento de los intendentes busca continuar en el cargo

La provincia de Buenos, que representa el 38 por ciento del padrón electoral nacional, dejó atrás la incertidumbre política, en cuanto a precandidatos, después de un cierre de listas picante, con fuertes tensiones. En el plano provincial, son varios los intendentes que buscan mantenerse al frente de las comunas de sus ciudades. Por ejemplo, aquellos que resultaron electos en el 2015 harán uso de la habilitación para buscar un tercer mandato. Es que la modificación a la ley impulsada por Maria Eugenia Vidal, que recibió fuertes cuestionamientos, habilita a esos intendentes que ya cumplieron con dos periodos presentarse en esta oportunidad, aunque aún hay un recurso de amparo ante la Corte Suprema.

¿Quiénes son los intendentes que van por la re-re? En principio, atraviesan a todas las coaliciones y partidos políticos. El oficialismo de Unión por la Patria (UP) va en busca de abroquelar al kirchnerismo con la candidatura a gobernador de Axel Kicillof y de sus 72 intendencias: 56 de esos jefes comunales van por seguir en el cargo.

En la oposición, Juntos por el Cambio cuenta con una importante disputa interna con los presidenciables Horacio Rodriguez Larreta y Patricia Bullrich, que dividió las aguas en todos los niveles electorales. En la Provincia gobierna en 58 municipios (32 la UCR, 20 el PRO, 2 son JXC puros y 4 vecinalistas), de los cuáles 41 de esos intendentes buscan un nuevo mandato. Mientras, las expresiones vecinalistas (5) también tienen intendentes que va por un nuevo período consecutivo.

Dentro de UP se destacan los llamados “barones” del Conurbano como Mario Ishi de José C. Paz con su primer mandato en 1999, Juan José Mussi en Berazategui y Mario Secco de Ensenada con 20 años como intendente. También, con dos décadas de mandato Ricardo Curuchet de Marcos Paz y Héctor Olivera de Tordillo. Lo mismo Fernando Gray en Esteban Echeverría. Mayra Mendoza en Quilmes y Fabián Cagliardi en Berisso, entre otros, buscarán su primera reelección.

En Juntos, el intendente radical Miguel Lunghi que lleva dos décadas de mandato en Tandil esta dentro de los 41 jefes comunales del espacio que buscan otro mandato. También Diego Valenzuela de Tres de Febrero y Julio Garro en La Plata, ambos del PRO, además de Ezequiel Galli de Olavarría, Camilo Etchevarren de Dolores, Daniel Cappeletti en Brandsen, Alejandro Federico de Suipacha, entre otros.

En tanto, de los intendentes vecinalistas , de los cinco solo uno no irá por un nuevo mandato: es de la ciudad de Tres Arroyos, Carlos Sánchez , con dos décadas en el municipio.

DIERON UN PASO AL COSTADO

Mientras, son 33 los intendentes que optaron por no continuar con sus mandatos pero estas sucesiones aparecen con sorpresas en el mapa político. Por un lado, se encuentran aquellos que en la boleta local renovarán nombre pero no apellido, siendo familiares directos de los intendentes como es el caso de San Nicolás, donde Manuel Passaglia (PRO) buscará que continúe su hermano Santiago. En Ituzaingó ,luego de 28 años siendo intendente Alberto Descalzo (UP) lo hará con su hijo Pablo. Alejandro Granados (UP) ,con 25 años consecutivos, el candidato es su hijo Gastón, al igual que en San Isidro, donde Gustavo Posse (UCR) le allanó el camino a Macarena, su hija. Esta última, de 28 años, será la candidata a intendenta local.

Pero Posse no es la única. La apuesta por la juventud se da en varios distritos. En el radicalismo, aparecen entre los sucesores de los intendentes que decidieron no ir por la reelección Nahuel Mittelbach, actual interino de Florentino Ameghino y también de 28 años; Francisco Recoulat, de 33 años en Trenque Lauquen; y Sofía Gambier de 32 en Pellegrini.