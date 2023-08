PASO 2023.- La Plata: la curiosidad de los jóvenes que fueron a votar por primera vez

En una nueva PASO, más de un millón de jóvenes de 16 y 17 años emiten por primera vez su voto en Argentina. Algunos platenses se hicieron presentes en diferentes escenarios para cumplir con el deber cívico acompañados por su familia o solos.

Uno de estos casos es el de Martina, que tiene 17 años y votó en la Escuela 21 de Los Hornos. Tras emitir su voto, le aseguró a este medio: "Es la primera vez que voto, a pesar de que sea optativo, elegí venir porque creo que las condiciones del país necesitan mejorar".

"Sentí un poco de nervios, era la primera vez que entraba a un cuarto oscuro. Me encontré con millones de boletas, algunas que ni sabía quienes eran pero yo ya venía con el voto decidido. Siempre supe a quien quería votar", agregó la joven.

Además, otra joven aseguró a EL DÍA: "Tengo 17 años, es la primera vez que voto y quise venir porque es re importante, a esta altura el voto es lo que más vale. Si uno duda entre venir o no, es mucho más importante hacerlo". En ese marco, agregó: "En mi casa siempre me inculcaron la importancia de votar, pero la decisión de venir fue solo mía, lo elegí por mi cuenta. Es más en mi familia me dijeron que “si no querés votar, no vengas”, pero quise.

También, Mercedes de 16 años votó en el colegio Albert Thomas, asistió con su papá y su hermano. Allí, le aseguró en exclusiva a este medio: "La verdad es que vine por venir, quería acompañarlos y quería ver como era. Estoy un poco nerviosa, pero se a quien votar".